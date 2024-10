Ramon Dino x Cbum no Mr. Olympia 2024: 'Este ano é meu', diz brasileiro

Com muita provocação na coletiva de imprensa do Mr. Olympia, o brasileiro Ramon Dino desafiou o atual pentacampeão da categoria Classic Physique, Cbum

Após meses de preparação, promoção e expectativa, o maior fim de semana do fisiculturismo chegou. A 60ª edição do Mr. Olympia começou no Resorts World em Las Vegas, NV, e as festividades foram iniciadas com a tradicional coletiva de imprensa do Olympia 2024.

Mr. Olympia 2023: RELEMBRE quem ganhou ano passado e como foi o campeonato



Na quinta-feira, dia 10, um dos destaques foi o brasileiro Ramon Dino, que afirmou que este ano irá desbancar Chris Bumstead, o Cbum, na categoria Classic Physique.