Mr. Olympia, a copa do mundo dos fisiculturistas; conheça torneio

Categoria mais exigente entre as femininas, exige físicos maiores e mais condicionados com definição extrema. Atual campeã: Andrea Shaw (EUA).

Disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. As atletas devem apresentar um número musical com dança e elasticidade. Atual campeã: Missy Truscott (EUA).

Men’s Physique

Atletas sem tanto volume muscular. Segunda maior categoria. Atual campeão: Erin Banks (EUA).

212

Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular de sem ultrapassar 96 quilos. Atual campeão: Shaun Clarida (EUA).

Wheelchair

Criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os competidores devem apresentar bom volume muscular na parte superior do corpo. Atual campeão: Harold Kelley (EUA).



Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2023



A edição de 2023 reúne 36 brasileiros em oito categorias diferentes. Veja quem são:



Amanda Marques, Brenda Farias, Elisa Pecini, Gessica Brun, Hallana July e Maria Alexsandra Santos Rocha na categoria Bikini ;



; Ângela Borges, Danielle Mendonça, Francielle Mattos, Giselle Machado, Isabelle Nunes, Isamara Santos, Nerilde Garcia Strey, Rayane Fogal e Renata Guaraciaba na categoria Wellness ;



; Diego Alejandro Galindo, Eduardo Oliveira, Eric Wildberger Lisboa, Fabio Junio Ramos Vale, Gabriel Zancanelli, Junior Javorski e Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino) na categoria Classic Physique ;

; Fabrício de Souza Moreira e Felipe Moreira na categoria 212 ;



; Anderson Arruda, Carlos de Oliveira, Diogo Montenegro, Edvan Palmeira, Emmanuel Costa, Rafael Oliveira, Vinicius Mateus Veiro Lima e Vitor Chaves na categoria Men’s Physique ;

; Caroline Alves dos Santos e Zama Banta na categoria Women’s Physique ;

; Alcione Barretos na categoria Ms. Olympia ;



; Josué Fabiano Barreto Monteiro na categoria Wheelchair.



Qual é o valor do prêmio do Mr.Olympia?

A maior premiação da história foi em 2022 de US$ 675 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões). O vencedor foi o fisiculturista Shawn Rhoden.

De acordo com a IFBB, a média salarial anual de um atleta fisiculturista é R$ 14.170.



Quem é o maior campeão do Mr. Olympia?

Ronnie Coleman detém o título de ser o maior ganhador da competição. Coleman venceu o Mr. Olympia oito vezes consecutivas, de 1998 a 2005 na categoria “Open Bodybuilding”.



Veja fisiculturistas renomados que já ganharam o Mr. Olympia



Confira lista abaixo:

Larry Scott

Larry Scott foi um fisiculturista norte-americano bastante reconhecido. É especialmente lembrado por ser o primeiro vencedor do Mr. Olympia em 1965.

Sergio Oliva

Também conhecido como “o Mito”, o fisiculturista cubano é considerado um dos maiores de todos os tempos. Sergio Oliva venceu Mr. Olympia 3 vezes consecutivas em 1967, 1968 e 1969 e foi o primeiro fisiculturista a derrotar Arnold Schwarzenegger no Mr. Olympia.

Arnold Schwarzenegger

É uma das figuras mais icônicas do mundo do fisiculturismo. Arnold venceu o Mr. Olympia 6 vezes consecutivas na categoria “Open Bodybuilding”, de 1970 a 1975, e depois novamente em 1980.



Veja quando e como assistir ao Mr. Olympia 2023

A primeira fase começou dia 30 de outubro e vai até 1º de novembro. A fase profissional começará dia 2 de novembro e vai até 5 de novembro. A única transmissão oficial do campeonato acontece no pay-per-view do Mr. Olympia, que pode ser comprado no site oficial.