Ayrton Senna teve filhos? Relembre a vida pessoal do piloto

O piloto teve cinco relacionamentos, mas se casou apenas com sua primeira namorada. Veja polêmicas e relacionamentos de Senna durante sua trajetória

Ayrton Senna da Silva faleceu aos 34 anos de idade no dia primeiro de maio de 1994, após perder o controle de sua Williams na curva Tamburello, durante a prova realizada.

Sua morte provocou muita comoção no Brasil e no mundo. Mesmo 30 anos após a tragédia, seu legado e sua trajetória não foram esquecidos. O competidor também viveu algumas histórias românticas em vida, com Xuxa Meneghel, Adriane Galisteu e outras mulheres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre a seguir polêmicas e relacionamentos de Senna durante sua trajetória.