Tina Turner dedicou ‘The Best’ para Ayrton Senna em 1993

No ano de 1993, o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna venceu o Grande Prêmio da Austrália. Após a vitória, ele foi ao show da cantora Tina Turner, que faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade.

Durante o show, Tina Turner reconheceu o piloto brasileiro na plateia e o chamou para o palco, onde disse: “sou realmente sua fã”. E dedicou a ele um de seus maiores hits: “The Best”.

Na ocasião, Ayrton Senna estava acompanhado por sua então namorada Adriane Galisteu. Com a morte da cantora, a apresentadora brasileira recordou esse momento em publicação nas redes sociais.

“Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton a amava. O poder e a força dela é inexplicável. Neste dia, na Austrália, eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram.

Ayrton Senna e Adriane Galisteu assistiram ao show de Tina Turner realizado na Itália, em 1993; na apresentação, a cantora dedicou música para o piloto brasileiro Crédito: Divulgação

Personalidades lamentam morte de Tina Turner

A morte da cantora, atriz e dançarina Tina Turner foi lamentada por diversas personalidades e celebridades em todo o mundo.

O Globo de Ouro, uma das mais conhecidas premiações do mundo do cinema e da televisão, publicou em suas redes sociais uma mensagem lamentando a morte. “Que notícia triste hoje. A cantora, atriz, dançarina e autora Tina Turner faleceu – descanse em paz”.

O ex-astro da NBA, o esportista Magic Johnson, escreveu que Tina tinha muita energia em suas apresentações e era uma verdadeira artista. “Ela criou o modelo para outras grandes artistas como Janet Jackson e Beyoncé e seu legado continuará através de todos os artistas performáticos e de muita energia”, escreveu.

O cantor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, que já cantou com Tina em diversas ocasiões, também lamentou sua morte. “Estou tão triste com o falecimento de minha maravilhosa amiga Tina Turner. Ela era verdadeiramente uma artista e cantora extremamente talentosa. Ela era inspiradora, calorosa, divertida e generosa. Ela ajudou-me tanto quando eu era jovem e nunca a esquecerei”.

"Estou tão, tão triste ao saber do falecimento de Tina Turner, a icônica lenda que abriu o caminho para tantas mulheres no rock", escreveu Gloria Gaynor. "Ela fez com grande dignidade e sucesso o que poucos sequer teriam ousado fazer no seu tempo e nesse gênero de música. Choro a morte dela com os seus inumeráveis fãs em todo o país e em todo o mundo", acrescentou.

A ministra brasileira da Cultura, Margareth Menezes, postou um vídeo em suas redes sociais de uma apresentação em que imitou a cantora em um programa na TV: "Fiquei sem palavras. A Rainha Tina nunca passará. Devemos a ela a maior representatividade da mulher negra no pop rock mundial. Será uma inspiração eterna! Te amo, Tina. Espero que algum dia se batize uma estrela no céu com seu nome!".

Regina Casé homenageou Tina Turner em novela da Globo

Considerada a Rainha do Rockn’n’Roll, Tina Turner recebeu uma homenagem especial na programação da TV brasileira. Em 1986, a novela da TV Globo “Cambalacho” contou com uma personagem que tinha como musa inspiradora a artista estadunidense.

Interpretada por Regina Casé, a jovem Tina Pepper sonhava em ser uma cantora de grande sucesso e reconhecida internacionalmente, assim como Tina Turner. A personagem de Casé usava uma peruca que relembrava o icônico penteado usado por Turner durante anos.

"Era um personagem muito popular, vinda da periferia de São Paulo e essas meninas todas que queriam ser famosas não se viam na TV. Tenho orgulho que na ficção estou a serviço dessas pessoas e dessas ideias. Fui durante muito tempo porta-voz dessas meninas que estavam invisíveis”, relembrou a atriz brasileira, durante entrevista ao programa “Conversa com Bial”.

