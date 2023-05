Adriane Galisteu usa meme de Rita Lee e manda indireta a ex-marido

Adriane Galisteu e Roberto Justus casaram em 1998; o empresário relembrou casamento com a ex-modelo e fez comparações com a atual esposa

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais para mandar indiretas ao ex-marido, o empresário e também apresentador Roberto Justus, com quem foi casada por cerca de oito meses em 1998.

A situação iniciou após Roberto Justus participar do “Bagaceira Chique”, programa de podcast apresentado por Luciana Gimenez. Na ocasião, o investidor - que ganhou reconhecimento popular após apresentar o programa de TV “O Aprendiz" - relembrou do breve relacionamento que teve com Adriane Galisteu.

“Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar. Não tinha nada a ver, porque a gente é muito diferente. ‘Dri’ gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas mais certinhas. Ela é super descontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista”, contou.

Adriane Galisteu e Roberto Justus casaram em 1998 e ficaram juntos por oito meses. Ainda durante o podcast, o empresário, que atualmente é casado com Ana Paula Siebert, fez comparações de seu relacionamento atual com o da modelo durante a década de 1990.

“Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, mauricinho. (...) A Galisteu é totalmente zero. Ela se veste no brechó, é zero patricinha”, afirmou. Com a alfinetada, Adriane compartilhou um “meme” nesta quinta-feira, 18, em seu perfil no Twitter.

Na publicação, a apresentadora cita um dos icônicos tuítes de Rita Lee para debochar das comparações feitas pelo ex-marido: “Você nem imagina a imensidão do quanto estou me f*dendo para o que dizem. A vida é curta e eu grossa.”.



