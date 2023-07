Xuxa revela que Marlene era contra relação com Ayrton Senna

O documentário que revive a trajetória e carreira de Xuxa Meneghel segue trazendo novas revelações a cada episódio. Exibido na Globoplay, o mais recente capítulo de “Xuxa, O documentário” conta a história entre a Rainha dos Baixinhos e Ayrton Senna.

No episódio, a apresentadora detalha que Marlene Mattos, sua empresária, era contra o seu relacionamento com o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil. “Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele”, conta.

A artista e o esportista namoraram entre os anos de 1988 e 1990. No documentário, Xuxa relembrou que Marlene prejudicou de diversas formas o contato entre o casal e “infernizava” a vida da Rainha dos Baixinhos sempre que ela se encontrava com o piloto.

“Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão”, desabafa. Na época, Xuxa precisou “escolher” entre o namoro e a carreira, optando por terminar seu relacionamento com Ayrton Senna.

“E eu, no Brasil, estava dizendo para a Marlene que precisava de uma semana. Eu ia atrás dele, ia encontrá-lo. Queria ver se tinha acabado ou se havia alguma faísca. E não deu tempo”, relembra, contando que não conseguiu rever Ayrton Senna antes de sua morte, ocorrida em maio de 1994.



