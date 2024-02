Hamilton: como o novo piloto da Ferrari se tornou ídolo no Brasil

Ao vencer o GP de São Paulo em 2021, Hamilton levou para o pódio a bandeira do Brasil Crédito: Reprodução/ CARL DE SOUZA/AFP

Além desse primeiro grande marco do piloto em relação ao Brasil, o piloto teve outras grandes vitórias no país. Ao todo, foram três vitórias, duas em Interlagos - 2016 e 2018 - e uma no GP de São Paulo, em 2021. Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil Em 2022, o piloto foi premiado com o título de cidadão honorário do Brasil. O prêmio foi concedido pelo deputado cearense André Figueiredo. O objetivo foi reconhecer o carinho de Hamilton com o Brasil e o gesto nobre dele. No ano anterior, o heptacampeão mundial, ao participar do Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, emocionou seus fãs brasileiros ao usar um capacete em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna e, logo após a vitória, dar a volta no autódromo com a bandeira do Brasil em punho, gesto muito utilizado por Senna. Lewis Hamilton é homenageado pelo deputado federal cearense André Figueiredo Crédito: DIVULGAÇÃO GP da Espanha de Fórmula 1 será em Madri a partir de 2026; ENTENDA Hamilton: fã de Ayrton Senna e homenagem nas ruas de São Paulo Na sua última vitória bastante celebrada, o piloto exalou ainda mais toda a sua referência e inspiração que ele tem em Ayrton Senna, o maior piloto do Brasil na história da Fórmula 1.

Play

“Aqui no Brasil, eu me sinto em casa. Naturalmente, conheço muitos brasileiros no mundo todo e, voltando pra cá, percebo que é uma cidade (São Paulo) com lugares incríveis. Tenho planos futuros de estar mais tempo aqui para conhecer mais sobre a cultura”, disse ele após sua vitória em 2021. Fórmula 1: GP de São Paulo tem contrato renovado até 2030; VEJA O piloto foi homenageado pelo artista Eduardo Kobra, com um mural na zona sul de São Paulo. A arte trazia Hamilton acompanhado de uma bandeira do Brasil e com o capacete de Ayrton Senna. Durante a inauguração da homenagem, Lewis estava presente e deixou sua assinatura spray.