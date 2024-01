Xuxa é condenada a pagar indenização de R$ 40 milhões por plágio

Idealizados em 1998 por Leonardo Soltz, os personagens foram criados para ilustrar a chegada dos portugueses no Brasil , que completaria 500 anos em 2000. Na época, o publicitário chegou a compartilhar a ideia com a empresa de Xuxa, mas o projeto foi negado.

De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do O Globo, o processo foi aberto há 20 anos, após Leonardo acusar a empresa Xuxa Promoções e Produções Artísticas, que pertence a Xuxa Meneghel , de “apropriação indevida” dos personagens da “Turma do Cabralzinho”.

Leia também | Xuxa pede desculpas às crianças: ‘Traumatizadas pelo que eu fazia’

Em 1999, a apresentadora lançou a “Turma do Cabralzinho”, com personagens similares aos criados por Leonardo, levando, assim, o crédito e lucro com as criações. O valor da indenização foi determinado de acordo com a tiragem das revistas publicadas e da reprodução das imagens.

Publicitário que criou os personagens da "Turma do Cabralzinho" alegou "apropriação indevida" por parte da empresa de Xuxa Crédito: Xuxa Promoções e Produções Artísticas/Reprodução

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui