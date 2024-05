Morte de Ayrton Senna: relembre como foi o acidente e o julgamento

Morte do piloto brasileiro completa 30 anos nesta quarta-feira, 1º. Relembre como foi o acidente que matou Ayrton Senna e entenda o julgamento do caso

A morte do piloto Ayrton Senna completa 30 anos nesta quarta-feira, 1º de maio. Em 1994, o público da Fórmula 1 se despedia de um dos pilotos mais famosos do esporte, após um acidente na Itália.

Senna morreu aos 34 anos de idade, enquanto disputava o Grande Prêmio de San Marino, no circuito italiano de Ímola. O legado do brasileiro no esporte permanece até hoje, e a trajetória do ídolo vai ser contada em uma série na Netflix, que será lançada em breve.

