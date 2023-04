Ídolo do automobilismo, Ayrton Senna é declarado patrono do esporte brasileiro

Piloto foi tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991 e é considerado um dos melhores pilotos da história do automobilismo

Ayrton Senna, ídolo do automobilismo e da Fórmula 1, foi declarado patrono do esporte nacional em lei sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, nesta quarta-feira, 26. A proposta foi protocolada em 2019 pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR) e pelo Senado no fim de março deste ano.



Ayrton Senna foi um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Sagrou-se tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991. O piloto brasileiro morreu no dia 1º de maio de 1994, após acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália.



Nascido em São Paulo, em março de 1960, Senna começou a carreira no kart na década de 70, à época com 13 anos de idade. O brasileiro estreou na Fórmula 1 em 1984 pela equipe Toleman, mas fez história pela Lotus e McLaren. Ele é considerado um dos melhores pilotos da história do automobilismo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Alcaraz vence Tsitsipas e é bicampeão do ATP de Barcelona

Julia Soares brilha com dois ouros no Troféu Brasil de ginástica

Cangayceiros é o primeiro time LGBTQIA+ a disputar o Cearense de Futebol 7

Título de patrono



Ayrton Senna se junta a outros importantes nomes brasileiros. Além do piloto, Tiradentes, Aleijadinho, Machado de Assis, Santos Dummont, Paulo Freire, Oscar Niemeyer e Chico Mendes receberam o título nas áreas que se destacaram durante suas carreiras.



O título é concedido a personalidades que defenderam uma causa e se destacaram em sua área de atuação. A escolha do reconhecimento pode passar pela aprovação popular, mas precisa, obrigatoriamente, ser aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente da República.



Tags