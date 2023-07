Xuxa, o Documentário: relembre momentos marcantes da apresentadora

O Globoplay lançou nesta quinta-feira, 13, uma série documental sobre a trajetória e a vida profissional da Rainha dos Baixinhos.

“Xuxa, O documentário” tem como diretor geral Pedro Bial e conta com cinco episódios, que vão ser liberados um a cada semana, às quintas-feiras, para quem é assinante do streaming.

Xuxa é uma das maiores artistas brasileiras. Pensando nisso, O POVO separou alguns acontecimentos que marcaram a vida da cantora e que vão ser abordados no documentário. Confira abaixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Xuxa lembra mágoa em reencontro forçado com pai: "Queria ir embora"; VEJA



Xuxa: namoro com Pelé

O namoro de Xuxa com o Rei do Futebol é um dos principais temas apresentados no documentário. O relacionamento, que durou cerca de seis anos, foi marcado por traições por parte do jogador e pela grande diferença de idade, já que Xuxa tinha apenas 17 anos quando conheceu Pelé, que tinha 41 anos.

A apresentadora revela na série como era a vida sexual dos dois, além dos sentimentos que carrega sobre o que viveu com o jogador.

Meneghel contou em seu livro biográfico “Memórias”, de 2020, que guarda mágoas da época que namorou com Pelé. Ela declara na obra que Pelé dizia que tinha três personalidades e por isso precisava conhecer outras mulheres, mas quando tinha relações sexuais com alguém, era na cantora que pensava.

Xuxa: abuso sexual

Um dos assuntos mais delicado que é abordado na produção é o abuso sexual que Xuxa sofreu na infância.

Em um dos episódios, mostra a ida da cantora à sua cidade natal, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Acompanhada de sua filha Sasha, Xuxa disse que reviver aquelas memórias foi forte, mas também terapêutico e libertador.

“Quando me proponho a fazer uma campanha contra a exploração de crianças e adolescentes, eu não só visto a camisa, eu sinto na pele, tá tatuada em mim, tá cravada em mim essa dor”, afirmou a artista na coletiva de imprensa para a divulgação do novo documentário.

Xuxa: relacionamento com Ayrton Senna

O envolvimento de Xuxa e o piloto Ayrton Senna aconteceu após seu relacionamento com Pelé. A cantora afirma que foi o piloto que a transformou em mulher na vida sexual, e que ele tentava reverter os traumas que Xuxa carregava por causa do antigo relacionamento.

Netflix: Série sobre Ayrton Senna revela atriz que viverá Xuxa; CONFIRA

A artista revelou no podcast “Quem pode, Pod” que foi muito apaixonada por Senna, mas que não valorizou o amor do piloto.



Xuxa: encontro com Michael Jackson

O encontro entre a Rainha dos Baixinhos e o Rei do Pop foi icônico. Xuxa revela detalhes de como foi sua interação com Michael Jackson no longa, além de explicar que o cantor queria que ela fosse mãe de seus filhos.

Xuxa: reencontro com Marlene Mattos

O reencontro inédito entre Xuxa e sua ex-empresária é transmitida em um dos episódios do documentário. Após 19 anos sem nenhum contato, as duas conversam face a face sobre o passado e os erros que levaram à ruptura pessoal e profissional entre elas.