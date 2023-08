Xuxa x Adriane: entenda rivalidade e relação das duas com Senna

Entre Galisteu e Xuxa, reina uma rivalidade cravada há três décadas e relembrada no documentário da Xuxa; afinal, quem foi a verdadeira viúva do Senna?

Viviane Senna, irmã do piloto, afirma no documentário: "Xuxa foi o grande amor da vida do Ayrton". Meneghel, por sua vez, chegou a repetir que viveu como viúva após a morte dele. Mesmo que os dois já estivessem separados, passou dois anos sem beijar na boca.

No terceiro episódio de “Xuxa, o documentário”, disponibilizado pelo Globoplay na última quinta-feira, 27, a rainha dos baixinhos relembra seu relacionamento com Ayrton Senna.

No documentário, Xuxa conta que já havia se interessado por Senna, sem conhecê-lo, até que um dia ele ligou para o programa e pediu para encontrá-la. A montagem do episódio mescla entrevistas em que Xuxa e Senna contavam a Hebe Camargo e Jô Soares, respectivamente, como o romance começou.

Entre as três décadas que se passaram, Xuxa e Adriane aparentemente sequer trocaram uma palavra sobre o claro ressentimento que envolve as duas, o que, vira e mexe, é um tema que retorna a circular nos grandes veículos midiáticos como uma grande “rivalidade”.

A apresentadora e a irmã do piloto destacam que os dois se amaram muito, mas enfrentavam dificuldades de agenda - Xuxa tinha um cronograma intenso de shows e gravações, enquanto ele era atleta de automobilismo, com corrida em diversos países. Cada um vivendo o auge da carreira em suas respectivas áreas.

“As pessoas que estavam do lado dele falaram que, um dia antes (do acidente fatal), ele falou, ele conversou muito sobre mim. Umas três pessoas vieram falar comigo no enterro, que ele falou demais de mim”, relata Xuxa.

O relacionamento entre Adriane Galisteu e Senna de 1993 até a 1994

Contrariando o que diz a irmã, Senna se mostrava plenamente apaixonado pela então jovem modelo Adriane Galisteu. O relacionamento deles começou quando ele já estava separado de Xuxa.

E, enquanto a rainha dos baixinhos viveu seu momento de viúva, segundo seu próprio documentário, Galisteu relata em seu livro o dia do velório de Ayrton Senna, quando recebeu o desprezo de muitas pessoas do círculo íntimo do piloto:



“Ao me aproximar do meu lugar, vi, ao lado, a Xuxa. O cerimonial achou por bem botar uma ao lado da outra. Ela estava muito bonita - bonita como ela sempre é. Desde menina, eu a admirava. Cheguei a me apresentar no programa dela, com o [grupo musical] Meia Soquete, anos atrás. Era como se fosse uma figura familiar para mim.

No meu torpor, não senti um milímetro de estranheza ao reencontrar ali uma ex-namorada de Ayrton Senna. Estranhei, isso sim, quando a minha chegada provocou nela o imediato ‘efeito gangorra’. Fui eu sentar, ela se levantou. Buscou lugar no outro lado.

Reconheço: talvez eu nem me desse conta de nada, absolutamente nada, se a imprensa não tivesse, nos dias seguintes, insistido na falsa questão da competição.

Naquela história de ela chegar de helicóptero, eu de ônibus - ou a versão maluca de que um segurança me impediu de entrar no carro da família, na hora de ir embora. E de ela ter se hospedado com a Viviane, irmã do Ayrton, enquanto a família me ignorava.

Sabem o que eu penso? Eu não estava ali para disputar o papel de viúva. Eu estava ali porque a única coisa que realmente me interessava eu perdera”.

Assumida por Senna, Galisteu não chegou a ser acolhida pela família do piloto. Já amigos dele costumavam destacar a paixão entre os dois.

De acordo com matéria do jornal O Globo, o jornalista Lemyr Martins, autor do livro "Uma estrela chamada Senna", disse em um documentário da BBC que Galisteu, sim, foi o grande amor do piloto. "Poderia ter sido mãe de seus filhos".



O que Adriane Galisteu já comentou sobre as falas de Xuxa em relação ao Senna



Apesar dos poucos meses, a história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna foi bastante intensa. No ano passado, quando a morte do piloto completou 27 anos, Galisteu usou as redes sociais para lembrar que até os dias de hoje a data é motivo de baque para ela e todos os brasileiros. "1° de Maio não tem quem não lembre onde estava...", escreveu no Instagram.

Galisteu relembrando seu amor com Senna no Instagram

Há 11 anos, em entrevista ao Yahoo!, Adriane comentou a declaração de Xuxa sobre a intenção de procurar o tricampeão de F1, mesmo ele sendo comprometido.

“Não me magoou, mas achei que ela foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida toda se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela”, desabafou a última namorada de Senna. VEJA o vídeo.

Ela ainda aproveitou para esclarecer que não entrou no meio da relação entre Xuxa e Ayrton Senna.



“Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de dois anos. Não entrei no meio de nada. Achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante”, continuou.

“Talvez ela fosse, mas um pouco tarde, né, amiga? Sempre respeitei muito as relação das pessoas. Ela tem uma filha, será que ela fala:’ ‘Corras atrás da pessoa, mesmo que ela esteja casada ou namorando?’ Não é um belo exemplo. A gente tem que entender e saber respeitar os nossos limites. Entender que às vezes a gente faz escolhas erradas na vida”.