Minissérie sobre Ayrton Senna tem elenco divulgado pela Netflix

Nesta sexta-feira, 20, a Netflix anunciou o início das gravações no Brasil da minissérie "Senna", produção que vai contar a trajetória do piloto brasileiro Ayrton Senna, um dos maiores heróis do País. Além do ator Gabriel Leone, que vai protagonizar a trama, também fazem parte do elenco Alice Wegmann, Hugo Bonemer, Marco Ricca e Pâmela Tomé.

A produção, que é uma das mais ambiciosas e inovadoras da Netflix Brasil, acontece em São Paulo e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além de algumas partes já terem sido rodadas na Argentina e Uruguai, ela seguirá para o Reino Unido após o término das filmagens no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui