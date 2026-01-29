Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após 4 jogos, Weverson deixa o Fortaleza e é anunciado por clube português

Após 4 jogos, Weverson deixa o Fortaleza e é anunciado por clube português

Jogador de 25 anos atuou apenas 217 minutos pelo Tricolor, acertou rescisão de contrato e assinou com o Gil Vicente, de Portugal, até 2028
Atualizado às Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com apenas quatro partidas disputadas, sendo duas como titular, o lateral-esquerdo Weverson Costa rescindiu contrato com o Fortaleza e, nesta quinta-feira, 29, foi anunciado como novo reforço do Gil Vicente, de Portugal.

O defensor de 25 anos foi contratado pelo Tricolor em julho do ano passado, entre a demissão de Vojvoda e a chegada de Renato Paiva, e foi utilizado em somente quatro jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo com o Leão tinha duração até dezembro de 2026.

"Desejo ao Fortaleza muito sucesso. Essa fase, com certeza, será passageira! É um clube grande, com uma torcida incrível, que oferece um trabalho de alto nível e que voltará ainda mais forte à elite. Fico na torcida!", escreveu o jogador nas redes sociais.

Weverson foi titular nas derrotas por 5 a 0 para o Botafogo, no Castelão, e 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, e foi acionado no decorrer da partida nos reveses por 1 a 0 para o Mirassol e 4 a 2 para o mesmo Botafogo, pela última rodada da Série A, que culminou no rebaixamento do Leão. No total, foram 217 minutos em campo pelo time do Pici.

Leia mais

Na atual temporada, o lateral-esquerdo figurou no banco de reservas no jogo de estreia do Campeonato Cearense — o empate sem gols com o Ferroviário —, mas não estava nos planos da comissão técnica de Thiago Carpini e foi liberado para negociar com outra equipe.

O jogador rescindiu com o Fortaleza e assinou contrato até 2028 com o Gil Vicente, pelo qual já foi anunciado e participa dos treinos. Weverson tinha passado pelo futebol português antes de defender o Leão, atuando pelo Arouca por três temporadas.

Laterais de saída do Fortaleza

Além de Weverson, os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan, que chegaram a acionar o clube na Justiça, entraram em acordo para encerrar o vínculo com o Tricolor. Diogo Barbosa ainda está em negociação para o distrato, e o elenco não conta com nomes de origem da posição no momento.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar