Após 4 jogos, Weverson deixa o Fortaleza e é anunciado por clube português

Jogador de 25 anos atuou apenas 217 minutos pelo Tricolor, acertou rescisão de contrato e assinou com o Gil Vicente, de Portugal, até 2028

Com apenas quatro partidas disputadas, sendo duas como titular, o lateral-esquerdo Weverson Costa rescindiu contrato com o Fortaleza e, nesta quinta-feira, 29, foi anunciado como novo reforço do Gil Vicente, de Portugal.

O defensor de 25 anos foi contratado pelo Tricolor em julho do ano passado , entre a demissão de Vojvoda e a chegada de Renato Paiva, e foi utilizado em somente quatro jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo com o Leão tinha duração até dezembro de 2026.

"Desejo ao Fortaleza muito sucesso. Essa fase, com certeza, será passageira! É um clube grande, com uma torcida incrível, que oferece um trabalho de alto nível e que voltará ainda mais forte à elite. Fico na torcida!", escreveu o jogador nas redes sociais.

Na atual temporada, o lateral-esquerdo figurou no banco de reservas no jogo de estreia do Campeonato Cearense — o empate sem gols com o Ferroviário —, mas não estava nos planos da comissão técnica de Thiago Carpini e foi liberado para negociar com outra equipe.

O jogador rescindiu com o Fortaleza e assinou contrato até 2028 com o Gil Vicente, pelo qual já foi anunciado e participa dos treinos. Weverson tinha passado pelo futebol português antes de defender o Leão, atuando pelo Arouca por três temporadas.

Laterais de saída do Fortaleza

Além de Weverson, os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan, que chegaram a acionar o clube na Justiça, entraram em acordo para encerrar o vínculo com o Tricolor. Diogo Barbosa ainda está em negociação para o distrato, e o elenco não conta com nomes de origem da posição no momento.