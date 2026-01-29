Fortaleza negocia contratação de Cadu, do Atlético-MG, e encara concorrência

Atacante Cadu no jogo Atlético-MG x Betim, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro de 2026 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

À procura de reforços para o setor ofensivo, o Fortaleza definiu mais um alvo no mercado da bola. O jovem atacante Cadu, do Atlético-MG, interessa ao Tricolor, que disputa a contratação por empréstimo com RB Bragantino e Goiás.

A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 21 anos é centroavante e concorreria com Adam Bareiro e Kayke, mas também pode atuar pelos lados do campo.