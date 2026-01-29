Fortaleza negocia contratação de Cadu, do Atlético-MG, e encara concorrência

Fortaleza negocia contratação de Cadu, do Atlético-MG, e encara concorrênciaAtacante de 21 anos disputou dois jogos neste início de 2026, será emprestado pelo Galo e despertou o interesse do Leão e de outros dois clubes do País
À procura de reforços para o setor ofensivo, o Fortaleza definiu mais um alvo no mercado da bola. O jovem atacante Cadu, do Atlético-MG, interessa ao Tricolor, que disputa a contratação por empréstimo com RB Bragantino e Goiás.
A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 21 anos é centroavante e concorreria com Adam Bareiro e Kayke, mas também pode atuar pelos lados do campo.
Cadu é cria do Galo e foi alçado ao time profissional em 2023. No ano seguinte, disputou 32 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Mas, em outubro de 2024, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por longo período de recuperação.
Leia mais
A volta aos gramados acontece mais de um ano depois, no dia 30 de novembro, justamente contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A. O duelo acabou com vitória tricolor por 1 a 0.
Na atual temporada, Cadu foi acionado duas vezes por Jorge Sampaoli, nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro: foi titular diante do Betim e entrou no decorrer do embate contra o North — ambos os duelos terminaram com empate por 1 a 1.
O jovem atacante não está nos planos do clube para a sequência de 2026 e será emprestado pelo Atlético-MG, que vê o interesse de Fortaleza, RB Bragantino e Goiás. A decisão está nas mãos do jogador, que avalia as opções em busca de ter maior minutagem no ano.
Fortaleza: reforços para 2026
Até o momento, o Tricolor ainda não contratou atacantes para esta temporada, apesar de ter negociação avançada com Lucas Braga, do Vitória. Os reforços anunciados pelo Leão foram o lateral-direito Maílton, o zagueiro Luan Freitas e os volantes Ryan e Ronald. Paulinho, ex-Vasco, deverá ser confirmado em breve.