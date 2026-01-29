Cria da base do Fortaleza, Alex Amorim é anunciado como novo reforço do Genoa

Cria da base do Fortaleza, Alex Amorim é anunciado como novo reforço do GenoaTricolor do Pici tem direito a importante fatia da negociação que envolve a ida do jovem atleta do Alverca, de Portugal, para o tradicional clube italiano
Formado nas categorias de base do Fortaleza, o meio-campista Alex Amorim foi anunciado na manhã desta quinta-feira, 29, pelo Genoa — atual 13º colocado da Série A Italiana —, em transação que deve render cerca de R$ 17 milhões aos cofres do Leão.
De acordo com a imprensa portuguesa, o cearense de 20 anos foi vendido pelo Alverca, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,6 milhões na cotação atual). Do montante, segundo apuração exclusiva da Coluna Lucas Mota, do O POVO, o Tricolor do Pici tem direito a receber 30% da transação final.
Ainda conforme a Coluna, essa porcentagem ficou estipulada quando o clube alencarino negociou 50% dos direitos econômicos do jogador ao time português por R$ 2 milhões. No contrato, uma cláusula garante ao Alverca a opção de adquirir mais 20% por outros R$ 2 milhões, mecanismo que será exercido agora.
Somadas todas as transações de Amorim, o jovem deverá totalizar quase R$ 20 milhões destinados ao Fortaleza, seu clube formador.
Com grande destaque no clube lusitano, Amorim, que também despertou o interesse de Benfica e Sporting, antes do acerto com o Genoa, chegou ao futebol do velho continente no início da temporada europeia 2025/2026, em agosto. Por lá, realizou apenas 21 jogos, com dois gols, até se transferir para o time da capital da província de Ligúria.
O jovem atleta ex-Fortaleza vestirá a camisa número 4 no Genoa. Ele já pode realizar sua estreia pelo novo clube em confronto que ocorre nesta sexta-feira, 30, fora de casa, contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.
Cria do Leão
Sem receber muitas oportunidades com a camisa tricolor, o meia-atacante cria do Pici subiu ao profissional pelo Fortaleza em 2023. À época, sem tanto espaço no time principal, ele foi emprestado para o Athletic, de Minas Gerais, no início de 2025. Com mais minutagem, Amroim se destacou atuando em uma faixa mais central do campo, jogando à frente do primeiro volante. Com isso, despertou o interesse do Alverca, que comprou o seu em julho de 2025.
