Cria da base do Fortaleza, Alex Amorim é anunciado como novo reforço do Genoa

Vendido ao Genoa, Alex Amorim, cria do Pici, rende quantia milionária ao Fortaleza / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Formado nas categorias de base do Fortaleza, o meio-campista Alex Amorim foi anunciado na manhã desta quinta-feira, 29, pelo Genoa — atual 13º colocado da Série A Italiana —, em transação que deve render cerca de R$ 17 milhões aos cofres do Leão. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp De acordo com a imprensa portuguesa, o cearense de 20 anos foi vendido pelo Alverca, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,6 milhões na cotação atual). Do montante, segundo apuração exclusiva da Coluna Lucas Mota, do O POVO, o Tricolor do Pici tem direito a receber 30% da transação final.

Ainda conforme a Coluna, essa porcentagem ficou estipulada quando o clube alencarino negociou 50% dos direitos econômicos do jogador ao time português por R$ 2 milhões. No contrato, uma cláusula garante ao Alverca a opção de adquirir mais 20% por outros R$ 2 milhões, mecanismo que será exercido agora.