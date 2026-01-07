Bruno Pacheco e Fortaleza fecham acordo por rescisão amigável após ação na Justiça

Lateral havia acionado Leão na justiça, solicitando rescisão indireta, alegando atraso em pagamentos como salário, 13°, direito de imagem e luvas. Com acordo firmado, ele está livre no mercado sem que o Tricolor do Pici precise pagar pendências de fim de contrato

O Fortaleza e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco chegaram a um acordo para rescindir o contrato de forma amigável uma semana após o atleta acionar o clube na Justiça por atraso de pagamentos e pedir a rescisão indireta do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo Esportes O POVO.

Na ação judicial, Bruno Pacheco alegou pendências do Tricolor do Pici relativas a diferentes tipos de remuneração. Entre os valores cobrados estavam os pagamentos dos salários de novembro e dezembro, do 13º salário de 2025, do abono de férias gozadas de 2023/2024 (15 dias) e do direito de imagem de novembro e dezembro de 2025. Além disso, ele cobrava as parcelas de luvas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como as férias de 2024/2025, que ainda estariam pendentes.