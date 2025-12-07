Fortaleza é derrotado pelo Botafogo e está rebaixado para a Série B após 7 anos na primeira divisão

Fortaleza e Botafogo se enfrentaram na tarde de domingo, 7 de dezembro, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025 / Crédito: Vagner Nascimento/Fortaleza EC

O roteiro da Série A de 2025 terminou de forma cruel para o Fortaleza. Depois de chegar à última rodada fora da zona de rebaixamento e embalado por nove jogos de invencibilidade, o Tricolor foi derrotado por 4 a 2 pelo Botafogo e teve o retorno à Série B confirmado. Assim, chega ao fim a sequência de sete anos do Leão na elite do futebol brasileiro. Uma vitória simples no Engenhão manteria o Fortaleza na Série A. Entretanto, a derrota, somada aos triunfos de Vitória e Internacional, recolocou o Leão no Z-4 justamente no encerramento do Brasileirão.

Em um roteiro dramático e frustrante, os torcedores que viajaram ao Rio viram o time cearense abrir o placar, sofrer a virada, empatar e levar mais dois gols na segunda etapa. Breno Lopes abriu o placar com um golaço da entrada da área. O empate do Botafogo veio nos acréscimos da etapa inicial, em bela finalização de Montoro. No segundo tempo, Arthur Cabral, ex-Ceará, virou o jogo, mas Bareiro empatou ao converter o pênalti marcado pelo VAR. O gol de Marçal, aos 39 minutos, foi um golpe duro na equipe e na torcida, que já demonstrava nervosismo nas arquibancadas do Engenhão. Nos acréscimos, Mateo Ponte, que havia saído do banco, transformou o placar em goleada. Martín Palermo mandou o Fortaleza a campo com três mudanças em relação à vitória sobre o Corinthians. Gazal, Pikachu e Pierre iniciaram nas vagas de Brítez (lesionado), Herrera (suspenso) e Matheus Pereira (opção técnica). A estratégia do Leão passava por se fechar em duas linhas de quatro, esperar o erro do Botafogo e explorar o contra-ataque. Após o gol de Breno Lopes, porém, o Fortaleza recuou demais e permitiu ao Botafogo controlar a partida. O Alvinegro criou ao menos quatro grandes oportunidades — incluindo uma bola no travessão — até empatar com Montoro.

Na etapa final, o Botafogo manteve a pressão e virou o jogo logo aos 2 minutos, com Arthur Cabral completando de cabeça o cruzamento de Vitinho. O Fortaleza seguia com dificuldades para alterar o plano de jogo e viu o Glorioso ampliar com Barrera em contra-ataque, mas o lance foi anulado devido ao pênalti marcado para o Tricolor, convertido por Bareiro. O empate poderia ser o gatilho para uma reação, mas o Botafogo seguiu dominante. O Fortaleza, por sua vez, parecia confortável com o resultado, que seria suficiente caso Vitória e Internacional não vencessem — cenário que não se confirmou. O castigo veio com o gol de Marçal. As alterações de Palermo pouco surtiram efeito. Recuado e sem força para reagir, o Leão ainda sofreu o golpe final com o gol de Mateo Ponte.