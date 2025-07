Fortaleza anuncia a contratação do lateral-esquerdo Weverson até o fim de 2026

Além do anúncio do técnico Renato Paiva, o Fortaleza oficializou na tarde desta quinta-feira, 17, a contratação do lateral-esquerdo Weverson. O defensor chega ao Tricolor do Pici com contrato até o dia 31 de dezembro de 2026, com a opção de renovação por mais dois anos.

Regularizado e apto a atuar no próximo confronto do Leão, o jogador já realizou seus primeiros treinos na sede do clube com o elenco agora comandado por Renato Paiva.