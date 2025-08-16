Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza perde para o Fluminense, agrava mau momento e segue no Z-4 da Série A

Com mais um revés, Leão do Pici permanecerá por mais uma rodada na zona de rebaixamento do certame nacional
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

A péssima fase do Fortaleza segue sem dar trégua ao torcedor tricolor. Na tarde deste sábado, 16, o Clube do Pici foi até o Maracanã pela 20ª rodada da Série A em busca de voltar para casa com os três pontos, mas com uma atuação sem criatividade, a equipe foi novamente derrotada na competição, dessa vez por 2 a 1 pelo Fluminense.

Germán Cano e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras, enquanto Breno Lopes descontou para o grupo comandado por Renato Paiva.

Com o resultado, o Leão segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas, com 15 pontos somados, na 18ª colocação. Ainda neste sábado o time cearense pode, inclusive, ser superado e cair para a 19ª posição caso o Juventude vença o Vitória fora de casa. As equipes se enfrentam logo mais às 18h30min.

Fluminense x Fortaleza: como foi o jogo

Com uma escalação um pouco diferente da habitual, o Fortaleza buscou mais um fôlego para esboçar uma reação na Série A após sequenciais rodadas na zona de rebaixamento. Nos primeiros lances, logo aos dois minutos, a equipe mostrou que tentaria ter as rédeas do embate quando Yago Pikachu conseguiu uma boa chegada no gol adversário, mas o chute fraco, de fácil defesa para o goleiro Fábio, pareceu uma prévia do que seria o embate no quesito ofensivo para o Leão, especialmente no primeiro tempo.

O Fluminense não parecia apressado em abrir o placar, se focando mais na qualidade das jogadas, não em fazer um grande volume de jogo. Mesmo assim, a equipe carioca conseguiu balançar as redes cedo. Aos oito minutos, Germán Cano precisou apenas de uma boa jogada de Serna para colocar a torcida tricolor a comemorar no Maracanã.

Mesmo com a desvantagem construída, o Tricolor do Pici não se inibiu e seguiu tendo mais a bola no primeiro tempo, finalizando mais. Mas a quantidade de vezes em que Lucero finalizou de fora da grande área parecia sinalizar que a defesa do Fluminense não deixaria o Fortaleza ter espaços para empatar e que, do outro lado do campo, o grupo cearense também não esboçaria criatividade o suficiente para mexer no placar.

A única grande chance que o grupo chegou a ter foi aos 25 minutos, quando um gol de empate chegou a ser marcado por Kervin Andrade após um bate-rebate dentro da grande área, mas o tento foi anulado por bola na mão do camisa 77. O Fluminense também chegou a ter uma oportunidade de ampliar o placar com um pênalti marcado de Ávila em Martinelli, mas o árbitro Rafael Klein anulou a falta máxima após revisão no VAR.

No segundo tempo, os comandados de Renato Paiva seguiram em busca de uma igualdade. O Tricolor das Laranjeiras não conseguia impedir a pressão criada pelo Leão, especialmente com as mudanças executadas pelo técnico português, mas foi o time de Renato Gaúcho que novamente mexeu o placar do jogo quando teve a oportunidade.

Aos 20 minutos, após mais uma grande jogada de Serna, Canobbio ampliou para o Time de Guerreiros. O Leão seguiu no mesmo estilo de jogo, chegando a descontar com Breno Lopes, mas sem pressionar o suficiente para que pontos fossem somados no jogo.

O Tricolor do Pici voltará a campo no próximo domingo, 24, às 18h30min, pelo Brasileirão diante do Mirassol na Arena Castelão. Antes disso, o time leonino vai até a Argentina, onde enfrentará o Vélez pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, 19, às 19 horas. Na partida de ida, na capital cearense, as equipes ficaram no empate sem gols.

