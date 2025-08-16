Fortaleza perde para o Fluminense, agrava mau momento e segue no Z-4 da Série A

Lucas Sasha e Canobbio disputam lance no jogo Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A péssima fase do Fortaleza segue sem dar trégua ao torcedor tricolor. Na tarde deste sábado, 16, o Clube do Pici foi até o Maracanã pela 20ª rodada da Série A em busca de voltar para casa com os três pontos, mas com uma atuação sem criatividade, a equipe foi novamente derrotada na competição, dessa vez por 2 a 1 pelo Fluminense. Germán Cano e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras, enquanto Breno Lopes descontou para o grupo comandado por Renato Paiva.

Com o resultado, o Leão segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas, com 15 pontos somados, na 18ª colocação. Ainda neste sábado o time cearense pode, inclusive, ser superado e cair para a 19ª posição caso o Juventude vença o Vitória fora de casa. As equipes se enfrentam logo mais às 18h30min. Fluminense x Fortaleza: como foi o jogo Com uma escalação um pouco diferente da habitual, o Fortaleza buscou mais um fôlego para esboçar uma reação na Série A após sequenciais rodadas na zona de rebaixamento. Nos primeiros lances, logo aos dois minutos, a equipe mostrou que tentaria ter as rédeas do embate quando Yago Pikachu conseguiu uma boa chegada no gol adversário, mas o chute fraco, de fácil defesa para o goleiro Fábio, pareceu uma prévia do que seria o embate no quesito ofensivo para o Leão, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense não parecia apressado em abrir o placar, se focando mais na qualidade das jogadas, não em fazer um grande volume de jogo. Mesmo assim, a equipe carioca conseguiu balançar as redes cedo. Aos oito minutos, Germán Cano precisou apenas de uma boa jogada de Serna para colocar a torcida tricolor a comemorar no Maracanã. Mesmo com a desvantagem construída, o Tricolor do Pici não se inibiu e seguiu tendo mais a bola no primeiro tempo, finalizando mais. Mas a quantidade de vezes em que Lucero finalizou de fora da grande área parecia sinalizar que a defesa do Fluminense não deixaria o Fortaleza ter espaços para empatar e que, do outro lado do campo, o grupo cearense também não esboçaria criatividade o suficiente para mexer no placar.

A única grande chance que o grupo chegou a ter foi aos 25 minutos, quando um gol de empate chegou a ser marcado por Kervin Andrade após um bate-rebate dentro da grande área, mas o tento foi anulado por bola na mão do camisa 77. O Fluminense também chegou a ter uma oportunidade de ampliar o placar com um pênalti marcado de Ávila em Martinelli, mas o árbitro Rafael Klein anulou a falta máxima após revisão no VAR. No segundo tempo, os comandados de Renato Paiva seguiram em busca de uma igualdade. O Tricolor das Laranjeiras não conseguia impedir a pressão criada pelo Leão, especialmente com as mudanças executadas pelo técnico português, mas foi o time de Renato Gaúcho que novamente mexeu o placar do jogo quando teve a oportunidade. Aos 20 minutos, após mais uma grande jogada de Serna, Canobbio ampliou para o Time de Guerreiros. O Leão seguiu no mesmo estilo de jogo, chegando a descontar com Breno Lopes, mas sem pressionar o suficiente para que pontos fossem somados no jogo.