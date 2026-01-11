Com um a mais, Fortaleza empata com o Ferroviário no Clássico das Cores pelo Estadual

Bareiro, atacante do Fortaleza e Sivaldo, goleiro do Ferroviário, durante empate no estádio presidente vargas na segunda rodada do campeonato cearense 2026 / Crédito: Samuel Setubal

No primeiro Clássico das Cores de 2026, Ferroviário e Fortaleza empataram sem gols no Presidente Vargas, em duelo da segunda rodada do Campeonato Cearense. O Leão, mesmo com um jogador a mais durante toda a etapa final do confronto, não conseguiu ter boa atuação, diferentemente do Tubarão, que foi mais organizado dentro da sua proposta tática. Com o resultado, o Tricolor – que fez sua estreia na temporada – somou seu primeiro ponto no Grupo A, enquanto o Coral agora contabiliza quatro pontos, empatado com o Quixadá na liderança da chave.

Ferroviário 0x0 Fortaleza: o jogo O primeiro tempo não foi de grandes emoções. O Fortaleza, fazendo sua estreia na temporada, mostrou muitas dificuldades, com os atletas nitidamente sem ritmo de jogo e limitações táticas, consequência de um trabalho ainda curto do técnico Thiago Carpini. O Ferroviário, por sua vez, conseguiu ser mais organizado dentro da sua estratégia, mas faltou eficiência em momentos cruciais. A primeira – e melhor – oportunidade do confronto caiu no pé de Mena, do Tubarão da Barra, aos 14 minutos. No lance, após transição rápida do Coral, o atacante recebeu passe em profundidade, venceu o lateral-esquerdo Diogo Barbosa na corrida e partiu livre em direção à baliza tricolor. No duelo com Brenno, melhor para o goleiro do Leão, que fez ótima defesa e evitou o tento. Após isso, nenhum dos dois arqueiros foi exigido de fato. O Fortaleza, embora escalado com a base do time que atuou na temporada de 2025, não conseguiu se impor dentro de campo. Foram diversos erros de passes e equívocos nas tomadas de decisão, sobretudo de Moisés, que até teve algumas situações interessantes próximo à área, porém sem capricho nas conclusões. Outros nomes que poderiam ser protagonistas, como Lucas Crispim, Bareiro, Pochettino e Pierre, também tiveram atuação discreta. Além do problema de ritmo, também ficou evidente a questão física do elenco tricolor, ainda com baixa intensidade nas ações da partida. Contexto considerado dentro da normalidade para um time que não teve um tempo ideal para se desenvolver na pré-temporada.

No final do primeiro tempo, o zagueiro Bruno Miranda, do Ferroviário, acabou sendo expulso com cartão vermelho direto após cometer forte falta em Crispim – o defensor, ao tentar cortar uma bola no meio-campo, levantou demais a perna e acertou o queixo do atleta do Leão. O clima entre os times esquentou na saída para o vestiário, quando jogadores se desentenderam. Moisés foi o mais exaltado e precisou ser contido. Na volta do intervalo, mesmo com um jogador a menos, o Ferroviário não se intimidou e foi para cima do Fortaleza. Aos seis minutos, em cobrança de falta do Tubarão da Barra, a bola desviou na cabeça de Lucas Sasha, que quase marcou um gol contra. Sorte dele que Brenno, bem posicionado, conseguiu alcançar a bola e fazer outra grande defesa na partida. Carpini, para tentar revigorar o Leão, promoveu mudanças: saíram Pochettino e Crispim e entraram Maílton, estreante, e Lucas Emanoel, destaque da equipe sub-20. Na prática, o desempenho do time do Pici não sofreu grandes alterações. O Tricolor continuou extremamente previsível em suas movimentações e sem criatividade nas articulações ofensivas – a exceção foi um recorte entre os 24 e 27 minutos, período em que pressionou o Coral.