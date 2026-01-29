Girão rebate Jade e dispara: "Deixaram o Fortaleza em frangalhos"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o senador e ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão, rebateu as críticas da vice-governadora Jade Romero de que misturou política e futebol quando esteve à frente do clube e apontou "irresponsabilidade e projeto de poder" como fatores para o Tricolor estar "em frangalhos".

Na última segunda-feira, 26, em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, Jade disse que Girão "tentou se apropriar politicamente" do momento ruim do Leão na temporada, em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

Leão ficou "em frangalhos", diz Girão O ex-mandatário do Leão já havia trocado farpas publicamente com o ex-CEO da SAF Marcelo Paz — esposo de Jade — nos últimos meses e voltou a falar sobre a dívida do clube, apontando ser "maior ainda" do que ele havia dito, que era na casa de R$ 100 milhões. "A minha preocupação é com o clube. As pessoas passam, eu passo, o CEO passa. Nesse momento, quem está fazendo política e todo mundo está vendo não sou eu, com relação a esse clube, que eu tenho o maior respeito e, para mim, é um amigo de infância. Como torcedor, a gente sofre por ver o clube em frangalhos, como deixaram, numa situação realmente de insolvência", disparou Girão.