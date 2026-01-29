Felipe Jonatan faz acordo, rescinde contrato com o Fortaleza e se despede

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan na chegada ao Estádio Domingão para o jogo Horizonte x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após acionar o Fortaleza na Justiça por valores atrasados, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan firmou acordo com o clube, acertou a rescisão de contrato e se despediu nas redes sociais. O cearense de 27 anos tinha vínculo com o Leão até abril de 2027.

"Vestir a camisa do Fortaleza foi um marco importante na minha trajetória, construído com muito trabalho, valores aprendidos em casa e o apoio da minha família", escreveu o jogador. "Não foi só sobre futebol, mas sobre responsabilidade, entrega e representar um clube com uma torcida que acredita e apoia até o fim", completou.

A trajetória de Felipe Jonatan no Fortaleza Revelado pelo Ceará, Felipe chegou ao Pici em abril de 2024, em uma troca com o Santos — o argentino Gonzalo Escobar foi para o Peixe. O lateral era um desejo antigo do Tricolor para a posição, mas teve curta passagem, com apenas 28 jogos disputados (26 em 2024 e dois em 2025). No ano passado, o defensor ficou fora dos planos de Juan Pablo Vojvoda e chegou a treinar separado do elenco, após algumas negociações frustradas para uma saída. Depois, foi cedido ao Mirassol, em vínculo que duraria até abril deste ano — ele também rescindiu com a equipe paulista.

Leia a íntegra do texto de despedida de Felipe Jonatan: "Algumas conquistas vão além do campo. Vestir a camisa do Fortaleza foi um marco importante na minha trajetória, construído com muito trabalho, valores aprendidos em casa e o apoio da minha família. Fazer parte de uma campanha histórica, que entrou para a história do clube e do futebol nordestino no Brasileirão, é motivo de muito orgulho. Principalmente por ser cearense! Cada jogo e cada desafio tiveram seu peso e sua importância. Não foi só sobre futebol, mas sobre responsabilidade, entrega e representar um clube com uma torcida que acredita e apoia até o fim.