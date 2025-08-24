Bareiro perde pênalti, Fortaleza é derrotado pelo Mirassol e aumenta drama na Série A

Bareiro, atacante do Fortaleza, perdeu uma penalidade e segue sem marcar o primeiro gol pelo Tricolor / Crédito: Samuel Setubal

O drama do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi novamente ampliado. Na Arena Castelão, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Mirassol na noite deste domingo, 24, e segue na vice-lanterna da Série A, com apenas 15 pontos somados. A sequência sem vitórias já dura sete jogos e aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, em meio a um ambiente de cobrança cada vez mais pesado. Na primeira etapa do duelo válido pela 21ª rodada, o escrete vermelho-azul-e-branco chegou a ter uma penalidade a seu favor, quando o Leão Caipira já vencia com gol de Edson Carioca, mas Adam Bareiro — que deixou o campo vaiado — parou no goleiro Walter, tanto na cobrança quanto no rebote. No segundo tempo, Renato Paiva fez mudanças, mas a equipe criou pouco.

O Jogo - Fortaleza x Mirassol Com uma série de jogadores afastados, outros suspensos e mais atletas no departamento médico, o Fortaleza foi a campo com jogadores em funções diferentes, caras novas entre os titulares e até mesmo um estreante no meio de campo. A dupla de zaga, com Brítez e Kuscevic fora, foi formada por dois canhotos: Ávila (pela direita) e Gustavo Mancha. No meio, o time contou com o retorno de Matheus — que estava lesionado — e a estreia de Pablo Roberto, mais avançado. No ataque, Allanzinho e Bareiro foram titulares pela primeira vez com Paiva. Prior jogou pela direita, em nova função, que chegou a fazer uma vez com Vojvoda. Por sua vez, o Mirassol foi com força máxima. Quando entrou em campo tinha somente uma derrota nos dos jogos anteriores. Assim, mirou o jogo coeso, com três volantes, que vem fazendo na competição.

O Leão teve a posse por maior parte do tempo e encontrava maior lucidez pelos pés de Prior, que era quem mais tentava na primeira etapa. O Mirassol manteve seu jogo reativo e efetivo. Mesmo apresentando falhas na compactação que nos outros jogos, conseguia deixar o Fortaleza com poucas chances claras. Logo aos 10 minutos, quando teve a chance de estar no campo ofensivo pela primeira vez, o Leão Caipira balançou as redes com Lucas Ramon, após desatenção da defesa tricolor, em lance de bola parada. Contudo, o tento foi anulado por um impedimento milimétrico. Seis minutos depois, com um Fortaleza que parecia assustado após quase sair atrás, o gol do time paulista saiu. Edson Carioca pegou a bola na entrada da área e fez fila, passando por quatro jogadores do Leão do Pici dentro da área, e abriu o placar.

O Fortaleza tentou devolver na mesma moeda logo quando a bola voltou a rolar. Allanzinho fez fila na área e foi derrubado. O juiz assinalou a penalidade prontamente, mas Adam Bareiro desperdiçou a cobrança e o rebote. 18 minutos depois, Allanzinho até conseguiu outra penalidade, chutando a bola de fora da área e acertando o braço do defensor adversário. Contudo, o árbitro foi ao VAR e entendeu como movimento natural do zagueiro, anulando o pênalti. Após seu tento, defesa do Mirassol relaxou e cedeu chances ao Fortaleza, que acertou pouco e repetia tomadas erradas de decisão. A segunda etapa teve um retrato bem desenhado e simples de entender: o Mirassol, vencendo, não tinha pressa; na mesma proporção, o Fortaleza, em crise, não demonstrava senso de urgência. Mudanças foram acontecendo na onzena em campo, mas sem efeito direto. A atuação foi reflexo do momento tricolor, com peças esforçadas, mas muitos erros.