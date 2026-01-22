Ex-Fortaleza, Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians

Ex-Fortaleza, Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x CorinthiansTreinador do Peixe e executivo de futebol do Timão se enfrentam no clássico paulista desta quinta-feira, 22, na Vila Belmiro, pelo Estadual
O duelo entre Santos e Corinthians, nesta quinta-feira, 22, às 19h30min, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, marcará o reencontro de uma dupla que formou longa parceria no Fortaleza: Vojvoda, técnico do Peixe, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, estarão em lados opostos no clássico paulista.
O dirigente estava à frente do Tricolor durante toda a passagem do comandante argentino, de maio de 2021 a julho de 2025. Neste período, foram três títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste, o vice-campeonato da Sul-Americana e duas presenças no G-4 da Série A, com três participações na Copa Libertadores.
Vojvoda foi demitido pelo Leão em 14 de julho do ano passado, após a derrota no Clássico-Rei contra o Ceará, pelo Brasileirão, e em meio a uma temporada de resultados ruins da equipe. Cerca de um mês depois, foi contratado pelo Peixe e salvou a equipe do rebaixamento na Série A.
Leia mais
Pela equipe paulista, o argentino já reencontrou o Fortaleza - e o próprio Marcelo Paz - em novembro, no empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Àquela altura, as duas equipes lutavam contra a degola.
Paz, por sua vez, deixou o Pici no fim de dezembro, semanas após a queda para a Série B - e após definir que continuaria no clube. O dirigente aceitou a oferta para comandar o departamento de futebol do Corinthians.
O executivo, inclusive, já fez negociações com o ex-clube: contratou o volante Matheus Pereira, emprestou o também volante Ryan e deixou acordo encaminhado para levar o goleiro João Ricardo a partir de março.
Santos x Corinthians pelo Paulistão 2026
Na tabela de classificação do Estadual, os rivais estão próximos e têm campanhas semelhantes: o Timão é o sétimo colocado, enquanto o Peixe aparece em oitavo lugar, ambos com cinco pontos. O Corinthians, comandado por Dorival Júnior, leva vantagem pelo número de gols marcados, por isso aparece à frente.