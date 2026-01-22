Ex-Fortaleza, Vojvoda e Marcelo Paz se reencontram em Santos x Corinthians

Ex-técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda e Marcelo Paz, CEO da SAF, trabalharam juntos por cinco temporadas / Crédito: Gabriel Monteiro/CBF

O duelo entre Santos e Corinthians, nesta quinta-feira, 22, às 19h30min, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, marcará o reencontro de uma dupla que formou longa parceria no Fortaleza: Vojvoda, técnico do Peixe, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, estarão em lados opostos no clássico paulista.