Fortaleza demite Vojvoda um dia após derrota no Clássico-Rei

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Um dia depois da derrota no Clássico-Rei, o Fortaleza decidiu demitir, nesta segunda-feira, 14, o técnico Juan Pablo Vojvoda, encerrando um ciclo de quatro anos e dois meses entre conquistas, feitos inéditos e um recorte recente negativo. A decisão foi vista pela diretoria como necessária diante do momento da equipe, que acumula derrotas e desempenho aquém do esperado em todas as frentes da temporada. Além disso, amarga uma sequência negativa de nove partidas sem vitórias, sendo seis reveses consecutivos.

Também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste, superado pelo Bahia, no jogo que marcou a retomada do calendário nacional após a pausa para o Mundial de Clubes. Somente na Copa Libertadores conseguiu atingir o objetivo de chegar às oitavas de final. Ainda assim, a performance não convencia o torcedor. Vojvoda deixa o clube com 310 jogos no comando. Foram cinco títulos: três Estaduais e duas Copas do Nordeste. Além disso, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e conduziu o time, por três oportunidades, à Copa Libertadores. Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 Crédito: AURÉLIO ALVES

A passagem de Vojvoda pelo Fortaleza Vojvoda desembarcou em Fortaleza em maio de 2021. À época, pouco conhecido no cenário nacional, o argentino rapidamente conquistou a torcida com uma proposta de jogo ofensiva, corajosa e bem estruturada. Seu primeiro ano foi mágico: levou o time à inédita classificação para a Libertadores, terminando o Brasileirão daquele ano em 4º lugar — a melhor campanha da história do clube na competição até então. Além disso, conquistou o Campeonato Cearense e chegou à semifinal da Copa do Brasil, parando no Atlético-MG, que seria o campeão daquele ano. Na temporada seguinte, em 2022, vieram os primeiros grandes desafios. O Tricolor conquistou o tetracampeonato cearense, mas na Série A sofreu um duro golpe. A equipe encerrou o primeiro turno na lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos. No returno, porém, fez uma campanha histórica de recuperação: saiu daquela situação delicada e terminou a competição na zona de pré-Libertadores.

Ainda em 2022, participou de sua primeira Libertadores e chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Estudiantes, da Argentina. No Nordestão, título conquistado ao vencer o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão. Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Racing, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC O ano de 2023 consolidou Vojvoda como ídolo. O Tricolor do Pici levantou a inédita taça de pentacampeão cearense, batendo o rival Ceará na decisão. Além disso, chegou à final da Copa Sul-Americana, sendo vice-campeão após derrota nos pênaltis para a LDU-EQU.