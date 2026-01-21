Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Líder do Grupo A, Tricolor vai ao Domingão, nesta quinta-feira, 22, para encarar o Galo do Tabuleiro, que tenta confirmar presença na segunda fase do Estadual
Afonso Ribeiro
Repórter de Esportes
Onze dias depois da estreia, o Fortaleza já finaliza nesta quinta-feira, 22, a participação na primeira fase do Campeonato Cearense. Classificado, o Tricolor visita o Horizonte, a partir das 20h30min, no Estádio Domingão, pela quinta rodada do Grupo A, em embate decisivo para os donos da casa, que tentam avançar na competição e se livrar da briga contra o rebaixamento.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Galo

Pelo lado do Horizonte, o duelo é tratado como uma decisão, inclusive com a presença do prefeito Nezinho Farias no último treino antes do jogo, na manhã desta quarta-feira, 21. O Galo do Tabuleiro é o vice-líder do Grupo A, mas não tem classificação carimbada e ainda corre risco de ir para o quadrangular da permanência.

O time comandado por Juliano Maia tem os mesmos cinco pontos do Ferroviário, terceiro colocado, e leva vantagem pelos gols pró (4 a 3). A diferença para o Quixadá, quarto lugar, é de apenas um ponto, o que mantém as chances de lutar contra a queda no Estadual.

Quixadá e Ferroviário medem forças nesta quinta, também às 20h30min, no Abilhão. Em caso de triunfo coral, o Horizonte já garante classificação independente do resultado contra o Fortaleza. Se o Canarinho do Sertão pontuar, seja com empate ou vitória, o Galo terá de ficar atento ao saldo de gols para não ser ultrapassado em caso de tropeço.

Na primeira fase, o time da região metropolitana empatou com Quixadá (0 a 0) e Ferroviário (2 a 2) e venceu o Maracanã (2 a 1). O lateral-esquerdo Max Silva é o artilheiro do Horizonte, com dois gols, enquanto o meia Paulinho, cria do Ceará, é o nome de maior destaque.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Leão

O time do Pici é o líder da chave, com duas vitórias e um empate em três partidas. Os comandados de Thiago Carpini largaram no Estadual com o empate sem gols no Clássico das Cores diante do Ferroviário, no dia 11 deste mês, e depois bateram Quixadá (4 a 0) e Maracanã (1 a 0). O Leão tem o melhor ataque do certame (cinco gols marcados), empatado com o Floresta, e é a única equipe que ainda não sofreu gols.

“O mais importante é o trabalho do grupo como um todo. Mérito da defesa, dos jogadores de linha que ajudam a marcar e de toda a comissão. A gente sabe que é só o começo, então o foco é manter esse nível, seguir evoluindo e pensar jogo a jogo”, avaliou o goleiro Brenno.

O confronto na região metropolitana, portanto, pode ser a oportunidade para o treinador poupar algumas peças e dar maior minutagem a alguns atletas do elenco, já que o próximo compromisso será no fim de semana, contra Iguatu ou Tirol, pela segunda fase do Cearense.

A lateral esquerda e o ataque seguem com poucos jogadores à disposição, o que deve fazer com que nomes como Lucas Crispim, Pochettino e Moisés ainda sejam acionados. Mas na zaga e no meio-campo, por exemplo, Lucas Gazal, Kuscevic, Ronald e Lucca Prior podem aparecer entre os titulares, além do jovem Kayke no comando do ataque.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: retrospecto

Nos dois encontros mais recentes entre as equipes, o Fortaleza levou a melhor, ganhando por 2 a 0 em 2024, na Arena Castelão, e 3 a 1 em 2025, no Domingão. O último triunfo do Galo do Tabuleiro foi em 2019, pelo Estadual, dentro de casa.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: análise de Mateus Moura

"Embora o duelo seja um confronto direto pela liderança do Grupo A, o Fortaleza chega, naturalmente, como franco favorito. O Leão, que passa por uma intensa reformulação em seu elenco, tem oscilado nos primeiros jogos do ano, o que é normal pelo contexto. Para o Horizonte, o confronto é decisivo, já que uma derrota pode tirar a equipe da vice-liderança e colocá-la no quadrangular contra o rebaixamento", opinou o jornalista do Esportes O POVO.

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: provável escalação

Horizonte
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Max Silva (Caio Pedro); Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia

Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Kuscevic (Cardona) e Lucas Crispim; Ronald, Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Kayke (Bareiro) e Moisés. Téc: Thiago Carpini

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
  • Data: 22/1/2026
  • Horário: 20h30min
  • Árbitro: Avelar Rodrigo
  • Assistentes: Marco Aurélio e Lidomar Nascimento

Horizonte x Fortaleza pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Goat
  • Jogada
  • TVC (YouTube)
  • Rádio O POVO CBN
  • Rádio O POVO CBN Cariri
  • YouTube do O POVO e Esportes O POVO

