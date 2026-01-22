Jogos hoje (22/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (22/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (22/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 (22/01/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Cearense
- 20h30min — Horizonte x Fortaleza — Canal GOAT (YouTube)
- 20h30min — Quixadá x Ferroviário — FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) da UEFA Europa League
- 14h45min — Fenerbahçe x Aston Villa — CazéTV (YouTube)
- 14h45min — PAOK x Real Betis — CazéTV (YouTube)
- 17h — Braga x Nottingham Forest — CazéTV (YouTube)
- 17h0 — Roma x Stuttgart — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) da Copinha
- 21h30min — São Paulo x Ibrachina — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) do Paulistão
- 19h30min — Santos x Corinthians — Record, CazéTV (YouTube) e HBO MAX
- 20h — Botafogo-SP x Primavera — HBO MAX
- 21h30min — Velo Clube x Guarani — HBO MAX
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Madureira x Sampaio Corrêa-RJ — Premiere
- 19h — Boavista x Portuguesa-RJ — Premiere
- 21h30min — Nova Iguaçu x Fluminense — Sportv e Premiere
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Saudita
- 14h30min — Al-Hilal x Al-Fayha — Canal GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Qadsiah x Al-Ittihad — Sportv e Canal GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Baiano
- 19h — Real Noroeste x Serra — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
- 19h15min — Bahia de Feira x Porto Sport Club — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
- 21h30min — Jequié x Atlético Alagoinhas — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
- 21h30min — Capixaba x Rio Branco-VN — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Catarinense
- 19h — Marcílio Dias x Barra — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h15min — Concórdia x Figueirense — SportyNet e SportyNet Brasil (YouTube)
- 21h30min — Camboriú x Criciúma — NSports
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Goiano
- 19h30min — Inhumas x Anápolis — FGF TV (YouTube)
- 20h40min — Vila Nova x Aparecidense — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Egípcio
- 12h — Wadi Degla x Ghazl El Mahalla — Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 15h — Ismaily x Arab Contractors — Link Sport Club Podcast (YouTube)
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Paraibano
- 19h30min — Campinense x Nacional de Patos — Canal GOAT (YouTube)
- 19h30min — Pombal x Treze — Jornal da Paraíba (PPV)
Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Acreano
- 19h — Humaitá x Santa Cruz-AC — FFA TV (YouTube)
- 21h — Rio Branco-AC x Galvez — FFA TV (YouTube)
