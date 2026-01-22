Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (22/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (22/01/26)
Beatriz Duarte
Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 (22/01/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Cearense

  • 20h30min — Horizonte x Fortaleza — Canal GOAT (YouTube)
  • 20h30min — Quixadá x Ferroviário — FCF TV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) da UEFA Europa League

  • 14h45min — Fenerbahçe x Aston Villa — CazéTV (YouTube)
  • 14h45min — PAOK x Real Betis — CazéTV (YouTube)
  • 17h — Braga x Nottingham Forest — CazéTV (YouTube)
  • 17h0 — Roma x Stuttgart — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) da Copinha

  • 21h30min — São Paulo x Ibrachina — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Paulistão

  • 19h30min — Santos x Corinthians — Record, CazéTV (YouTube) e HBO MAX
  • 20h — Botafogo-SP x Primavera — HBO MAX
  • 21h30min — Velo Clube x Guarani — HBO MAX

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Carioca

  • 17h — Madureira x Sampaio Corrêa-RJ — Premiere
  • 19h — Boavista x Portuguesa-RJ — Premiere
  • 21h30min — Nova Iguaçu x Fluminense — Sportv e Premiere

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Saudita

  • 14h30min — Al-Hilal x Al-Fayha — Canal GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Qadsiah x Al-Ittihad — Sportv e Canal GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Baiano

  • 19h — Real Noroeste x Serra — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
  • 19h15min — Bahia de Feira x Porto Sport Club — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
  • 21h30min — Jequié x Atlético Alagoinhas — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)
  • 21h30min — Capixaba x Rio Branco-VN — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Catarinense

  • 19h — Marcílio Dias x Barra — Metrópoles Esportes (YouTube)
  • 20h15min — Concórdia x Figueirense — SportyNet e SportyNet Brasil (YouTube)
  • 21h30min — Camboriú x Criciúma — NSports

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Goiano

  • 19h30min — Inhumas x Anápolis — FGF TV (YouTube)
  • 20h40min — Vila Nova x Aparecidense — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Egípcio

  • 12h — Wadi Degla x Ghazl El Mahalla — Link Sport Club Podcast (YouTube)
  • 15h — Ismaily x Arab Contractors — Link Sport Club Podcast (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Paraibano

  • 19h30min — Campinense x Nacional de Patos — Canal GOAT (YouTube)
  • 19h30min — Pombal x Treze — Jornal da Paraíba (PPV)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Acreano

  • 19h — Humaitá x Santa Cruz-AC — FFA TV (YouTube)
  • 21h — Rio Branco-AC x Galvez — FFA TV (YouTube)

