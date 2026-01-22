Jogos hoje (22/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (22/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 (22/01/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Cearense

20h30min — Horizonte x Fortaleza — Canal GOAT (YouTube)



20h30min — Quixadá x Ferroviário — FCF TV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) da UEFA Europa League

14h45min — Fenerbahçe x Aston Villa — CazéTV (YouTube)



14h45min — PAOK x Real Betis — CazéTV (YouTube)



17h — Braga x Nottingham Forest — CazéTV (YouTube)



17h0 — Roma x Stuttgart — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) da Copinha

21h30min — São Paulo x Ibrachina — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Paulistão

19h30min — Santos x Corinthians — Record, CazéTV (YouTube) e HBO MAX



20h — Botafogo-SP x Primavera — HBO MAX



21h30min — Velo Clube x Guarani — HBO MAX

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Carioca

17h — Madureira x Sampaio Corrêa-RJ — Premiere

19h — Boavista x Portuguesa-RJ — Premiere



21h30min — Nova Iguaçu x Fluminense — Sportv e Premiere

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Saudita

14h30min — Al-Hilal x Al-Fayha — Canal GOAT (YouTube)

14h30min — Al-Qadsiah x Al-Ittihad — Sportv e Canal GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Baiano

19h — Real Noroeste x Serra — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)



19h15min — Bahia de Feira x Porto Sport Club — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)



21h30min — Jequié x Atlético Alagoinhas — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)



21h30min — Capixaba x Rio Branco-VN — TVE (BA) e TVE Bahia (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Catarinense

19h — Marcílio Dias x Barra — Metrópoles Esportes (YouTube)



20h15min — Concórdia x Figueirense — SportyNet e SportyNet Brasil (YouTube)



21h30min — Camboriú x Criciúma — NSports

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Goiano

19h30min — Inhumas x Anápolis — FGF TV (YouTube)



20h40min — Vila Nova x Aparecidense — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Egípcio

12h — Wadi Degla x Ghazl El Mahalla — Link Sport Club Podcast (YouTube)



15h — Ismaily x Arab Contractors — Link Sport Club Podcast (YouTube)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Paraibano

19h30min — Campinense x Nacional de Patos — Canal GOAT (YouTube)



19h30min — Pombal x Treze — Jornal da Paraíba (PPV)

Jogos de hoje (22/01/26) do Campeonato Acreano

19h — Humaitá x Santa Cruz-AC — FFA TV (YouTube)

21h — Rio Branco-AC x Galvez — FFA TV (YouTube)

