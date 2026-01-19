Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paz confirma "entendimento" entre Fortaleza e Corinthians por João Ricardo

Tricolor vai ceder o goleiro de 37 anos ao Timão até o fim desta temporada, após recuperação de lesão no ombro. Executivo revela que contratação foi pedido de Dorival Júnior
Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz confirmou que há acordo entre o clube paulista e o Fortaleza para o empréstimo do goleiro João Ricardo após a conclusão do processo de recuperação da lesão no ombro, o que deve ocorrer no início de março. O dirigente revelou que o arqueiro foi uma indicação do técnico Dorival Júnior e tratou como uma oportunidade de mercado.

O camisa 1 do Tricolor trabalhou com o atual comandante do Timão em 2022, no Ceará, e será o reserva imediato de Hugo Souza. João está na fase final de tratamento após cirurgia em tendão do ombro direito, realizada em outubro, e deverá ser liberado para voltar aos treinos nas próximas semanas.

O goleiro de 37 anos tem contrato com o Leão até o fim de 2027 e será emprestado ao Corinthians para esta temporada, com previsão de apresentação no início de março, quando já deverá estar apto a jogar e ainda dentro do prazo da janela de transferências do futebol brasileiro.

“João Ricardo é um atleta que já trabalhou com o Dorival (Júnior). O Dorival conhece bem, trabalhou com ele no Ceará, (João Ricardo) trabalhou comigo no Fortaleza. O Corinthians tem um grande goleiro titular, que é o Hugo (Souza), e tem grandes goleiros jovens: (Matheus) Donelli, Kauê e o (Felipe) Longo. Então, se entende que precisava de um goleiro mais experiente para equilibrar essa posição”, explicou Marcelo Paz em entrevista à TNT Sports, nesse domingo, 18.

“Esse é o ponto do João Ricardo, porém ele está num final de tratamento e só poderá vir se tiver toda a aprovação clínica. Existe um entendimento. O Fortaleza, por ter caído para a Série B, tem que girar os seus jogadores, o João Ricardo talvez ficasse um pouco pesado na folha, e a gente encontrou essa oportunidade. Ele deve vir para cá dentro dessa condição, sendo um pedido do Dorival, que conhecia o jogador desde o Ceará”, finalizou o dirigente do Timão.

No Vovô, o goleiro disputou 16 jogos sob o comando de Dorival Júnior, durante pouco mais de dois meses - o comandante aceitou proposta do Flamengo depois. Já no Leão, onde trabalhou com Marcelo Paz a partir de 2023, João Ricardo disputou 154 partidas e conquistou dois títulos: Campeonato Cearense de 2023 e Copa do Nordeste de 2024.

Negociações entre Fortaleza e Corinthians

Nas últimas semanas, desde a chegada de Marcelo Paz ao clube paulista, Corinthians e Fortaleza fizeram algumas negociações de jogadores. O Timão contratou Matheus Pereira por empréstimo e cedeu o também volante Ryan ao Tricolor.

O clube do Pici receberá R$ 1,8 milhão na operação e não precisará arcar com os salários de Ryan, de acordo com a coluna Fernando Graziani.

Agora, as equipes têm acordo alinhado pelo empréstimo de João Ricardo, que deverá ser concretizado no início de março.

