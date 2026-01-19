Paz confirma "entendimento" entre Fortaleza e Corinthians por João Ricardo

Goleiro João Ricardo na chegada a La Bombonera para o jogo Boca Juniors x Fortaleza pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz confirmou que há acordo entre o clube paulista e o Fortaleza para o empréstimo do goleiro João Ricardo após a conclusão do processo de recuperação da lesão no ombro, o que deve ocorrer no início de março. O dirigente revelou que o arqueiro foi uma indicação do técnico Dorival Júnior e tratou como uma oportunidade de mercado. O camisa 1 do Tricolor trabalhou com o atual comandante do Timão em 2022, no Ceará, e será o reserva imediato de Hugo Souza. João está na fase final de tratamento após cirurgia em tendão do ombro direito, realizada em outubro, e deverá ser liberado para voltar aos treinos nas próximas semanas.

O goleiro de 37 anos tem contrato com o Leão até o fim de 2027 e será emprestado ao Corinthians para esta temporada, com previsão de apresentação no início de março, quando já deverá estar apto a jogar e ainda dentro do prazo da janela de transferências do futebol brasileiro.

No Vovô, o goleiro disputou 16 jogos sob o comando de Dorival Júnior, durante pouco mais de dois meses - o comandante aceitou proposta do Flamengo depois. Já no Leão, onde trabalhou com Marcelo Paz a partir de 2023, João Ricardo disputou 154 partidas e conquistou dois títulos: Campeonato Cearense de 2023 e Copa do Nordeste de 2024. Negociações entre Fortaleza e Corinthians Nas últimas semanas, desde a chegada de Marcelo Paz ao clube paulista, Corinthians e Fortaleza fizeram algumas negociações de jogadores. O Timão contratou Matheus Pereira por empréstimo e cedeu o também volante Ryan ao Tricolor. O clube do Pici receberá R$ 1,8 milhão na operação e não precisará arcar com os salários de Ryan, de acordo com a coluna Fernando Graziani.