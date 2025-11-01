Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao Santos com gol contra e segue ameaçado no Z-4

Bruno Pacheco em jogo contra o Santos pela Série A do Brasileirão 2025 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

No esperado reencontro do Fortaleza com Vojvoda, neste sábado, 1º, o resultado foi a igualdade de 1 a 1 no placar em duelo da 31ª rodada da Série A contra o Santos, na Vila Belmiro. Em jogo de desesperados, o Leão do Pici saiu à frente no marcador com gol de Adam Bareiro, mas viu o Santos empatar com gol contra de Bruno Pacheco. Com o resultado, o Fortaleza permanece na 18ª colocação da tabela, agora com 28 pontos somados. O Santos, por sua vez, segue sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos.

Agora, o Tricolor volta a campo para outro jogo importante. Na próxima quinta-feira, 6, o Tricolor enfrenta o arquirrival Ceará no Clássico-Rei da 32ª rodada do Brasileirão. As equipes medem forças às 20 horas na Arena Castelão. Santos 1 x 1 Fortaleza: o jogo Na Vila Belmiro lotada, as equipes começaram um jogo equilibrado. Pressionados pela necessidade da vitória, os dois times protagonizaram um início truncado, de muita marcação e estudo mútuo. Tendo maior posse de bola no início do duelo, o Santos tentou impor seu jogo, chegando à área de perigo do Fortaleza pelo lado esquerdo, mas parou nas finalizações imprecisas. Prova disso, foi a principal jogada do Santos no primeiro tempo, ainda aos 12 minutos de jogo, quando o volante Zé Rafael invadiu a área e cruzou rasteiro para Rollheiser, que falhou. Inoperante e sem conseguir aproveitar o fator casa, o time da Vila cedeu espaço ao organizado Fortaleza, que não hesitou em oferecer perigo ao Peixe com boas jogadas de contra-ataque e alguns chutes de longa distância. O Leão do Pici já havia iniciado bem a partida ao obrigar o goleiro Brazão a fazer uma boa defesa após um belo chute de Lucas Sasha, ainda com três minutos de bola rolando. Assim, a partir da segunda metade do primeiro tempo, o Fortaleza cresceu no jogo e não encontrou grandes dificuldades para quebrar as frágeis e desorganizadas linhas defensivas do time da casa. A equipe de Palermo ofereceu perigo principalmente com as jogadas da dupla Pochettino e Breno Lopes, que neutralizaram as tentativas de reação do Santos.

O resultado desse domínio não demorou a chegar. Aos 34 minutos, Adam Bareiro recebeu um excelente cruzamento de Breno Lopes e, com a cabeça, mandou a bola para o fundo da rede, colocando o Fortaleza em vantagem de 1 a 0 no placar. Apenas cinco minutos depois, após um grotesco erro de saída de bola da defesa santista, o Leão do Pici começou com contra-ataque novamente com Breno Lopes, que cruzou para Bareiro fazer o segundo gol. O tento, porém, foi anulado devido à posição de impedimento do camisa 26. Na volta para a etapa decisiva, Vojvoda realizou mudanças no Santos a fim de deixar a equipe mais ofensiva. João Schmidt deu espaço a Willian Arão, Rollheiser a Tiquinho Soares e Barreal deu espaço a Robinho Jr. Palermo, por sua vez, não mexeu em sua onzena. Inicialmente, as alterações do lado santista pareceram surtir efeito. Aos 52 minutos, Luan Peres tentou um chute de longe, mas passou à direita do goleiro Brenno — pouco acionado na partida.

Apesar do crescimento do mandante na partida, o Fortaleza teve a chance de ampliar a vantagem, com Diogo Barbosa, que esteve de frente com Brazão, mas mandou a bola para fora. A crescente do Santos na partida foi endossada com o retorno de Neymar. O craque entrou em campo aos 67 minutos, para substituir Victor Hugo, e elevou a qualidade das jogadas do time da casa. O balde de água fria para o Fortaleza veio aos 74 minutos, quando o Santos avançou pela direita com Neymar. O camisa 11 cruzou para Adonis, mas a bola desviou em Bruno Pacheco e acabou no fundo das redes, deixando tudo igual no placar. Na reta final, a partida permaneceu equilibrada e com as ambas as equipes tensas em busca dos três pontos. Desesperado para recuperar a vantagem no placar, o Fortaleza voltou a ter uma boa chance de gol com Moisés, que se livrou da marcação adversária e forçou Brazão a fazer uma defesa acrobática.

Nos acréscimos, o Santos também teve sua oportunidade de sair vitorioso. Em uma cobrança de falta, Neymar mandou a bola por cima da barreira tricolor, mas viu a bola parar nas mãos do goleiro Brenno. Santos x Fortaleza: ficha técnica Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar) e Rollheiser (Tiquinho Soares); Barreal (Robinho Jr.) e Lautaro Díaz (Guilherme). Téc: Vojvoda Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo) e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Adam Bareiro (Moisés) e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo