Santos anuncia contratação de Vojvoda, ex-Fortaleza, até 2026

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Juan Carlos Vojvoda em Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Santos agiu rápido no mercado e já acertou com um novo treinador. Na manhã desta sexta-feira, 22, o Peixe anunciou a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, até dezembro de 2026. O técnico estava livre no mercado e topou assumir o comando do time santista. Além de Vojvoda, chegam ao Santos os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador de goleiros Santiago Piccinini, o preparador físico Luis Azpiazu e o psicólogo Christian Rodrigues.

A estreia de Vojvoda, portanto, deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16h, também pelo Brasileirão. A carreira de Vojvoda O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.