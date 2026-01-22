Fortaleza anuncia Roberto Braga, ex-Cruzeiro, como gerente técnico de futebol

Fortaleza anuncia Roberto Braga, ex-Cruzeiro, como gerente técnico de futebolProfissional trabalhou com o CEO Pedro Martins na Ferroviária-SP e na Raposa e terá foco na integração e transição das categorias de base
O Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 22, a contratação de Roberto Braga como novo gerente técnico de futebol. O dirigente já está na Capital e terá foco no trabalho de transição e integração entre categorias de base e profissional.
Braga trabalhou na Ferroviária-SP e no Cruzeiro junto com Pedro Martins, CEO da SAF do Tricolor, que recomendou a contratação. Ele também teve passagens por Bahia e Avaí, além de experiências em Portugal (auxiliar no Boavista) e na China (coordenador técnico no Guangzhou Evergrande).
Nas equipes brasileiras, Roberto sempre teve atuação mais ligada às categorias de base, no processo de formação de atletas e transição para a equipe principal. No Avaí, em junho do ano passado, foi promovido a executivo de futebol do profissional, mas ficou no cargo apenas até novembro.
Com a chegada dele, o departamento de futebol tem o CEO Pedro Martins, o gerente de mercado Witor Bastos, o gerente de operações Pedro Aguiar e o assessor executivo de futebol Marcelo Boeck - o ex-goleiro é o único remanescente de 2025.
O novo gerente técnico está em Fortaleza desde essa quarta-feira, 21, e já esteve no Centro de Excelência Alcides Santos.
“A chegada de Roberto Braga ao Fortaleza reforça o compromisso do Leão do Pici com planejamento, modernização de processos e fortalecimento da estrutura técnica, alinhando base e profissional dentro de uma visão estratégica de longo prazo”, diz trecho do anúncio do clube.