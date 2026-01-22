Fortaleza anuncia Roberto Braga, ex-Cruzeiro, como gerente técnico de futebol

Roberto Braga é o novo gerente técnico de futebol do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 22, a contratação de Roberto Braga como novo gerente técnico de futebol. O dirigente já está na Capital e terá foco no trabalho de transição e integração entre categorias de base e profissional.

Braga trabalhou na Ferroviária-SP e no Cruzeiro junto com Pedro Martins, CEO da SAF do Tricolor, que recomendou a contratação. Ele também teve passagens por Bahia e Avaí, além de experiências em Portugal (auxiliar no Boavista) e na China (coordenador técnico no Guangzhou Evergrande).