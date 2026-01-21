Ryan é anunciado pelo Fortaleza e celebra chance na carreira: "Não pensei duas vezes"

O volante, que já está integrado ao elenco tricolor e participando dos treinos comandados pelo técnico Carpini, chega ao Pici por empréstimo do Corinthians até o final de 2026

Formado nas categorias de base do Corinthians, Ryan terá, no Fortaleza, sua primeira experiência fora do Parque São Jorge. Em 2023, o volante passou a ser utilizado na equipe profissional do Timão, pela qual disputou, desde então, 59 partidas, entre Copa Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão Série A, período em que somou um gol e duas assistências.

A chegada de Ryan ao Tricolor faz parte da negociação envolvendo o empréstimo do meia Matheus Pereira, que pertence ao time cearense, ao Corinthians. Sobre a oportunidade na carreira, o agora volante do Leão ressaltou que, quando recebeu o convite, feito por Pedro Martins, CEO da SAF do Fortaleza, e por Thiago Carpini, não pensou duas vezes.

“O convite chegou através do Pedro e depois veio do Carpini. É um sentimento muito gratificante para mim, porque o Fortaleza, nos últimos anos, vem crescendo cada vez mais, e quando veio o convite não pensei duas vezes em aceitar e estou muito feliz com essa oportunidade”, celebrou o volante, em entrevista publicada pelo Fortaleza.

“A expectativa é de ganhar títulos, de subir com o Fortaleza para o lugar em que nunca deveria ter saído, que é a Série A. Eu creio que, com o grupo, com o empenho do elenco, da comissão e da diretoria, vai dar tudo certo e vamos conseguir os nossos objetivos”, completou.