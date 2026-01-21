Cals garante busca do Fortaleza por reforços e desconversa sobre Deyverson

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.01.2026: Coletiva com Rolim Machado, presidente do Fortaleza e Bruno Cals presidente do Conselho da SAF do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“Todas as decisões passam por critérios técnicos e, obrigatoriamente, por critérios financeiros, dada a situação e a realidade econômica do clube agora. O Pedro efetivamente lidera essas negociações das vindas e das saídas dos atletas” completou o dirigente. O Tricolor já teve cerca de 15 saídas de jogadores confirmadas, além de outros com situações encaminhadas, o que deixou lacunas no elenco. Cals confirmou que um dos alvos no mercado é a lateral esquerda, por exemplo, mas destacou a importância de trabalhar em sigilo. “Alguém tem alguma dúvida de que nós estamos buscando um lateral-esquerdo? Não tenha nem dúvida. Nós estamos buscando lateral-esquerdo, assim como outras posições. Eu vou dizer quem nós estamos buscando agora? É claro que não, porque senão pode ir outro clube lá contratar, oferecer mais dinheiro, então não posso”, ponderou.