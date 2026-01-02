Daniel de Paula deixa o cargo de gerência de futebol do Fortaleza

Daniel de Paula deixa o cargo de gerência de futebol do FortalezaProfissional deixa o clube após 14 temporadas. Witor Bastos será seu sucessor
Após a saída do CEO Marcelo Paz para o Corinthians no último sábado, 26, para assumir o cargo de executivo de futebol, o Fortaleza segue anunciando a partida de profissionais do clube, iniciando uma reformulação interna. Nesta sexta-feira, 2, o Leão emitiu nota oficial para anunciar a saída de seu gerente de futebol, Daniel de Paula Pessoa.
O profissional iniciou no Leão em 2013, à época em que se tornou sócio-proprietário. Como conselheiro desde 2014, foi membro da comissão jurídica do conselho deliberativo, da comissão que redigiu as normas de compliance do clube.
Ao longo das 14 temporadas no Tricolor do Pici, entre saídas e retornos, de Paula ainda exerceu diferentes funções no clube, como a de assessor jurídico, diretor jurídico, representante do escrete alencarino na Federação Cearense de Futebol (FCF), diretor das categorias de base, diretor de futebol e, por fim, gerente de futebol.
Desde sua primeira passagem, Daniel conquistou junto ao time tricolor o acesso da Série C para a B, dois G-4 do Brasileirão Série A, terceiro lugar na Copa do Brasil, três participações na Copa Libertadores e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Além de ter participado de 11 títulos: Série B de 2018, sete Campeonatos Cearense e três Copas do Nordeste.
Substituto anunciado:
O Fortaleza anunciou na última terça-feira, 30, a contratação de Witor Bastos, ex-Vasco e Athletico-PR. Nos clubes, ele atuou com foco voltado para análise de mercado e desempenho de atletas. Bastos chega ao Tricolor do Pici para desempenhar a função de gerente de mercado e terá papel importante na análise, prospecção e mapeamento de atletas para reforçar o elenco, que terá como base jogadores remanescentes de 2025.
Confira a nota da saída de Daniel na íntegra:
O Fortaleza Esporte Clube comunica o desligamento do Gerente de Futebol Daniel de Paula Pessoa. O dirigente atuou em 14 temporadas no Tricolor de Aço.
Durante a sua trajetória desde 2011, Daniel exerceu algumas funções no Fortaleza: Assessor Jurídico, Diretor Jurídico, representante do clube na Federação Cearense de Futebol (FCF), Diretor das Categorias de Base, Diretor de Futebol e, por fim, Gerente de Futebol.
Ao todo, participou do acesso da Série C para a B, dois G4 do Brasileirão Série A, terceiro lugar na Copa do Brasil, três participações na CONMEBOL Libertadores e o Vice-Campeonato da Copa Sul-Americana.
Além de ter participado de 11 títulos: Série B de 2018, sete Campeonatos Cearense e três Copa do Nordeste.
O Leão do Pici agradece por toda a dedicação do dirigente por todos esses anos e deseja sucesso nos seus próximos desafios.
