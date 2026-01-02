Daniel de Paula deixa o cargo de gerência de futebol do Fortaleza

Gerente de futebol Daniel de Paula Pessoa em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a saída do CEO Marcelo Paz para o Corinthians no último sábado, 26, para assumir o cargo de executivo de futebol, o Fortaleza segue anunciando a partida de profissionais do clube, iniciando uma reformulação interna. Nesta sexta-feira, 2, o Leão emitiu nota oficial para anunciar a saída de seu gerente de futebol, Daniel de Paula Pessoa. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp O profissional iniciou no Leão em 2013, à época em que se tornou sócio-proprietário. Como conselheiro desde 2014, foi membro da comissão jurídica do conselho deliberativo, da comissão que redigiu as normas de compliance do clube.

Confira a nota da saída de Daniel na íntegra: O Fortaleza Esporte Clube comunica o desligamento do Gerente de Futebol Daniel de Paula Pessoa. O dirigente atuou em 14 temporadas no Tricolor de Aço. Durante a sua trajetória desde 2011, Daniel exerceu algumas funções no Fortaleza: Assessor Jurídico, Diretor Jurídico, representante do clube na Federação Cearense de Futebol (FCF), Diretor das Categorias de Base, Diretor de Futebol e, por fim, Gerente de Futebol. Ao todo, participou do acesso da Série C para a B, dois G4 do Brasileirão Série A, terceiro lugar na Copa do Brasil, três participações na CONMEBOL Libertadores e o Vice-Campeonato da Copa Sul-Americana.