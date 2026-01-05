Fortaleza anuncia Pedro Quintela Aguiar como gerente de operações de futebol

Fortaleza anuncia Pedro Quintela Aguiar como gerente de operações de futebolProfissional trabalhou entre os anos de 2013 e 2025 no Grêmio, entre a equipe profissional e as categorias de base
O Fortaleza anunciou na tarde desta segunda-feira, 5, a contratação de seu novo gerente de operações de futebol. Trata-se de Pedro Quintela, que trabalhou entre a equipe profissional e as categorias de base do Grêmio entre os anos de 2013 e 2025.
No longo tempo em que esteve na equipe gaúcha, o profissional ocupou diferentes cargos. Em 2016, ele foi promovido a auxiliar de supervisão, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além de ter sido Vice-Campeão Mundial (2017).
Em 2018, Quintela assumiu o cargo de supervisor e seguiu, participando das conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete Campeonatos Estaduais seguidos.
O profissional chega para substituir Thyago Ayres, que assim como Marcelo Paz e Júlio Manso, foi contratado pelo Corinthians.
Confira nota do Fortaleza:
O Fortaleza Esporte Clube comunica a chegada de Pedro Quintela Aguiar como Gerente de Operações de Futebol para integrar ao Departamento de Futebol.
Pedro chega ao Tricolor com a experiência de 13 temporadas no Grêmio, onde trabalhou entre 2013 e 2025 como Supervisor de Futebol nas equipes do Futebol Profissional e Categorias de Base.
O profissional exerce as funções de: coordenar a logística no jogos, treinos e de viagens; interface direta com staff; gestão de documentos, registros, contratos e autorizações; controle de cronogramas; suporte à comissão técnica e execução de diretrizes estratégicas do Clube.
No time gaúcho, foi promovido em 2016 para a equipe profissional como auxiliar de supervisão, desde então participou dos títulos da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além de ter sido Vice-Campeão Mundial (2017). Em 2018, assumiu o cargo de supervisor e seguiu participando das conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete Campeonatos Gaúcho seguidos.