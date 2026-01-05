Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza anuncia Pedro Quintela Aguiar como gerente de operações de futebol

Profissional trabalhou entre os anos de 2013 e 2025 no Grêmio, entre a equipe profissional e as categorias de base
Iara Costa
O Fortaleza anunciou na tarde desta segunda-feira, 5, a contratação de seu novo gerente de operações de futebol. Trata-se de Pedro Quintela, que trabalhou entre a equipe profissional e as categorias de base do Grêmio entre os anos de 2013 e 2025. 

No longo tempo em que esteve na equipe gaúcha, o profissional ocupou diferentes cargos. Em 2016, ele foi promovido a auxiliar de supervisão, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além de ter sido Vice-Campeão Mundial (2017).

Em 2018, Quintela assumiu o cargo de supervisor e seguiu, participando das conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete Campeonatos Estaduais seguidos.

O profissional chega para substituir Thyago Ayres, que assim como Marcelo Paz e Júlio Manso, foi contratado pelo Corinthians.

Confira nota do Fortaleza: 

O Fortaleza Esporte Clube comunica a chegada de Pedro Quintela Aguiar como Gerente de Operações de Futebol para integrar ao Departamento de Futebol.

Pedro chega ao Tricolor com a experiência de 13 temporadas no Grêmio, onde trabalhou entre 2013 e 2025 como Supervisor de Futebol nas equipes do Futebol Profissional e Categorias de Base.

O profissional exerce as funções de: coordenar a logística no jogos, treinos e de viagens; interface direta com staff; gestão de documentos, registros, contratos e autorizações; controle de cronogramas; suporte à comissão técnica e execução de diretrizes estratégicas do Clube.

No time gaúcho, foi promovido em 2016 para a equipe profissional como auxiliar de supervisão, desde então participou dos títulos da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017), além de ter sido Vice-Campeão Mundial (2017). Em 2018, assumiu o cargo de supervisor e seguiu participando das conquistas da Recopa Sul-Americana (2018) e de sete Campeonatos Gaúcho seguidos.

