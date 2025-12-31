A convite de Paz, supervisor de Futebol do Fortaleza acerta ida ao Corinthians

Supervisor de futebol Júlio Manso em treino do Fortaleza no CT do Independiente, em Buenos Aires / Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Após a saída de Marcelo Paz para o Corinthians no último sábado, 26, para assumir o cargo de Executivo de Futebol, o Fortaleza segue anunciando a partida de profissionais do clube. Nesta quarta-feira, 31, o Leão emitiu nota oficial para anunciar a saída de seu Supervisor de Futebol, Júlio Manso. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp A convite do ex-CEO, ele acertou sua ida ao Alvinegro do Parque São Jorge. No Pici, Manso trabalhou ao longo de três passagens diferentes, por 17 temporadas, e acumulou diversos títulos ao longo de sua trajetória.