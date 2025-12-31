A convite de Paz, supervisor de Futebol do Fortaleza acerta ida ao Corinthians

A convite de Paz, supervisor de Futebol do Fortaleza acerta ida ao CorinthiansAo todo, Júlio Manso trabalhou no Leão do Pici por 17 temporadas em três passagens diferentes
Após a saída de Marcelo Paz para o Corinthians no último sábado, 26, para assumir o cargo de Executivo de Futebol, o Fortaleza segue anunciando a partida de profissionais do clube. Nesta quarta-feira, 31, o Leão emitiu nota oficial para anunciar a saída de seu Supervisor de Futebol, Júlio Manso.
A convite do ex-CEO, ele acertou sua ida ao Alvinegro do Parque São Jorge. No Pici, Manso trabalhou ao longo de três passagens diferentes, por 17 temporadas, e acumulou diversos títulos ao longo de sua trajetória.
O profissional iniciou no Leão, em 2002, ainda como assessor de imprensa, e de lá para cá passou por diferentes setores até exercer a função de supervisor.
Desde sua primeira passagem, Manso conquistou o Brasileirão Série B, 11 títulos do Campeonato Cearense, três Copas do Nordeste, além de participar de duas campanhas de G4 no Brasileirão. Também marcou presença em três edições de Copa Libertadores, alcançou o terceiro lugar na Copa do Brasil em 2021 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2023.
Confira a nota na íntegra:
O Fortaleza Esporte Clube se despede do Supervisor de Futebol Júlio Manso, que realizou seu trabalho por 17 temporadas no Leão do Pici em três passagens.
Júlio começou como assessor de imprensa no Tricolor de Aço no ano de 2002 e depois seguiu para a exercer a função de supervisor de futebol.
Desde então, fez parte das conquistas do Brasileirão Série B, de 11 títulos do Campeonato Cearense, três Copas do Nordeste, além das duas campanhas de G4 do Brasileirão, três participações na CONMEBOL Libertadores, terceiro lugar na Copa do Brasil e o Vice-Campeonato na CONMEBOL Sudamericana.
O Leão do Pici agradece por todo profissionalismo e entrega de Júlio por todo esse tempo, e deseja sucesso na sua carreira.
