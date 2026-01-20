Fortaleza oficializa rescisão com Martínez, comprado por R$ 8 milhões em 2024

Volante Emmanuel Martínez no jogo Fortaleza x Colo-Colo, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou, nesta terça-feira, 20, a rescisão contratual com o meio-campista Emmanuel Martínez. A informação foi divulgada pelo Leão do Pici por meio de um comunicado oficial, que não deu maiores detalhes sobre o acordo entre as partes. “Martínez chegou ao Pici em abril de 2024, somando 56 jogos oficiais, com cinco assistências e dois gols marcados. Em sua primeira temporada, ajudou o Tricolor a conquistar vaga na CONMEBOL Libertadores da temporada seguinte. O Leão do Pici deseja sucesso nos próximos passos do atleta na carreira”, pontua o Fortaleza em sua nota.

Com isso, Martínez fica livre no mercado da bola para assinar com outro clube. Conforme apurou o Esportes O POVO, o destino do volante argentino é o Vitória, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Fortaleza investiu R$ 8 milhões para comprar Martínez em 2024 Martínez tinha contrato com o Leão até junho de 2027, mas não fazia parte dos planos do clube desde a temporada passada, quando chegou a ser afastado do elenco principal pelo treinador Renato Paiva. Com o rebaixamento do Fortaleza para a segunda divisão nacional, a permanência do volante no Pici, que tem um alto salário para a atual realidade financeira do clube, ficou inviável.