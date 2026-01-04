Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza oficializa saída do diretor de futebol Sérgio Papellin

Fortaleza oficializa saída do diretor de futebol Sérgio Papellin

O pedido de demissão partiu do próprio dirigente em reunião realizada na manhã deste domingo, 4
Atualizado às Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza oficializou, neste domingo, 4, a saída de Sérgio Papellin, então diretor de futebol, após pedido de demissão que partiu do próprio dirigente. Assim, ele deixou o cargo e encerrou sua quarta passagem pelo clube.

Torcedor e com diversos trabalhos no Fortaleza – possui 13 títulos e os acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro –, o dirigente chegou ao Leão do Pici em maio do ano passado para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. À época, ele estava no Remo.

Leia mais

Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória prevista. Outros dois fatores determinantes para o retorno de Papellin, segundo ele mesmo, foram a questão familiar e o tempo de contrato oferecido pelo Tricolor, de três temporadas. Com o rebaixamento ao término de 2025, uma profunda reformulação no departamento de futebol do Leão tem sido realizada.

“O Tricolor agradece o trabalho realizado por Sérgio Papellin e deseja que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou no Pici”, cita o Fortaleza em comunicado oficial.

Antes de Papellin, outros dirigentes também tiveram saída anunciada: Marcelo Paz, ex-CEO da SAF; Daniel de Paulo, ex-gerente de futebol; Thiago Ayres, ex-diretor de operações; e Júlio Manso, ex-supervisor de futebol – os últimos dois citados, vale destacar, foram para o Corinthians a convite de Marcelo Paz.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar