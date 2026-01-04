Fortaleza oficializa saída do diretor de futebol Sérgio Papellin

O pedido de demissão partiu do próprio dirigente em reunião realizada na manhã deste domingo, 4

Torcedor e com diversos trabalhos no Fortaleza – possui 13 títulos e os acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro –, o dirigente chegou ao Leão do Pici em maio do ano passado para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. À época, ele estava no Remo.

O Fortaleza oficializou, neste domingo, 4, a saída de Sérgio Papellin, então diretor de futebol, após pedido de demissão que partiu do próprio dirigente. Assim, ele deixou o cargo e encerrou sua quarta passagem pelo clube .

Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória prevista. Outros dois fatores determinantes para o retorno de Papellin, segundo ele mesmo, foram a questão familiar e o tempo de contrato oferecido pelo Tricolor, de três temporadas. Com o rebaixamento ao término de 2025, uma profunda reformulação no departamento de futebol do Leão tem sido realizada.

“O Tricolor agradece o trabalho realizado por Sérgio Papellin e deseja que os novos rumos que ele escolher sigam refletindo a mesma seriedade e entrega que demonstrou no Pici”, cita o Fortaleza em comunicado oficial.

Antes de Papellin, outros dirigentes também tiveram saída anunciada: Marcelo Paz, ex-CEO da SAF; Daniel de Paulo, ex-gerente de futebol; Thiago Ayres, ex-diretor de operações; e Júlio Manso, ex-supervisor de futebol – os últimos dois citados, vale destacar, foram para o Corinthians a convite de Marcelo Paz.