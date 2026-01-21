Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da SAF do Fortaleza nega influência de Marcelo Paz

Presidente da SAF do Fortaleza nega influência de Marcelo Paz e explica dívida

Cals falou sobre o assunto nesta quarta-feira, 21, em sua primeira entrevista coletiva após ser nomeado para o cargo na SAF
Atualizado às Autor Lucas Mota
Autor
Lucas Mota Editor-adjunto de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, rechaçou qualquer influência de Marcelo Paz, ex-CEO do Tricolor, nas decisões do clube. Ele falou sobre o assunto nesta quarta-feira, 21, em sua primeira entrevista coletiva após ser nomeado para o cargo na SAF.

"Marcelo Paz não tem absolutamente nenhuma influência na gestão, não tem opinado. Só falei com Marcelo Paz nos últimos dias nessas negociações (entre Fortaleza e Corinthians). Quero deixar claro para o torcedor que a página virou", esclareceu Bruno Cals.

Em outro momento da coletiva, o presidente do Conselho da SAF detalhou a conversa que teve com Marcelo Paz, atualmente diretor de futebol do Corinthians, durante as negociações recentes envolvendo os clubes paulista e cearense, que culminaram nos empréstimos dos jogadores Matheus Pereira, João Ricardo e Ryan.

Leia mais

"Ele (Marcelo Paz) negociou diretamente com o Pedro (Martins, CEO do Fortaleza). Me envolvi quando travou a negociação. A gente teve uma discussão calorosa, mas muito respeitosa porque estávamos defendendo o que acha que é melhor. Nós julgamos, em decisão colegiada, que era benéfico para o clube", contou.

Entre os assuntos abordados na coletiva, Cals esclareceu que não faz parte de nenhum grupo político, em meio à crise interna vivenciada pelo clube, ressaltou a confiança no trabalho do atual CEO do Tricolor, Pedro Martins, e explicou a dívida do Fortaleza registrada no encerramento de 2025.

Em relação às negociações no mercado e às saídas de jogadores do elenco, como a situação de Deyverson, o presidente do Conselho da SAF afirmou que não comentaria os casos por questão estratégica. Entretanto, prometeu realizar uma nova coletiva para detalhar todas as situações após o fim da janela de transferências.

As saídas de atletas do elenco têm recebido críticas da torcida tricolor devido à desvalorização de ativos neste processo. Com a queda do clube para a Série B e o momento de readequação financeira, o Fortaleza tem encontrado em rescisões e empréstimos a solução para a situação de vários atletas do plantel rebaixado em 2025.

DÍVIDA DO FORTALEZA

"A dívida do Fortaleza encerrou em 31/12 em R$ 66 milhões. Existe uma confusão muito grande entre o que é dívida e o que é passivo. O que considero dívida são as dívidas com instituições financeiras. Esse valor, sendo bem claro, encerrou em 31/12 em R$ 66 milhões. É claro que o Fortaleza tem outros passivos, outras contas a pagar, inclusive algumas delas a gente está fazendo renegociações com a nova realidade financeira do clube. Isso aí tem outro valor atrelado. E a soma disso aí é um pouco superior a R$ 100 milhões. Esses passivos vão diminuindo à medida que você faz a reestruturação do clube. Posso ter passivo com jogador, com empresário de jogador, e no momento que faço a saída desse jogador, todo componente do passivo é reestruturado."

PEDRO MARTINS TEM APOIO TOTAL

"Melhor impossível (relação com Pedro). A gente está dando apoio muito grande. Tem demonstrado ser profissional muito capacitado, tem total condições de ajudar o Fortaleza. Tem todo o nosso apoio. Nós estamos trabalhando muito juntos. Todos nós imbuídos como mesmo propósito."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar