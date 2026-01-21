Presidente da SAF do Fortaleza nega influência de Marcelo Paz

Bruno Cals (à direita), presidente do Conselho da SAF do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Rolim Machado / Crédito: AFONSO RIBEIRO/O POVO

O presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Bruno Cals, rechaçou qualquer influência de Marcelo Paz, ex-CEO do Tricolor, nas decisões do clube. Ele falou sobre o assunto nesta quarta-feira, 21, em sua primeira entrevista coletiva após ser nomeado para o cargo na SAF. "Marcelo Paz não tem absolutamente nenhuma influência na gestão, não tem opinado. Só falei com Marcelo Paz nos últimos dias nessas negociações (entre Fortaleza e Corinthians). Quero deixar claro para o torcedor que a página virou", esclareceu Bruno Cals.

Em outro momento da coletiva, o presidente do Conselho da SAF detalhou a conversa que teve com Marcelo Paz, atualmente diretor de futebol do Corinthians, durante as negociações recentes envolvendo os clubes paulista e cearense, que culminaram nos empréstimos dos jogadores Matheus Pereira, João Ricardo e Ryan.

Em relação às negociações no mercado e às saídas de jogadores do elenco, como a situação de Deyverson, o presidente do Conselho da SAF afirmou que não comentaria os casos por questão estratégica. Entretanto, prometeu realizar uma nova coletiva para detalhar todas as situações após o fim da janela de transferências. As saídas de atletas do elenco têm recebido críticas da torcida tricolor devido à desvalorização de ativos neste processo. Com a queda do clube para a Série B e o momento de readequação financeira, o Fortaleza tem encontrado em rescisões e empréstimos a solução para a situação de vários atletas do plantel rebaixado em 2025. DÍVIDA DO FORTALEZA "A dívida do Fortaleza encerrou em 31/12 em R$ 66 milhões. Existe uma confusão muito grande entre o que é dívida e o que é passivo. O que considero dívida são as dívidas com instituições financeiras. Esse valor, sendo bem claro, encerrou em 31/12 em R$ 66 milhões. É claro que o Fortaleza tem outros passivos, outras contas a pagar, inclusive algumas delas a gente está fazendo renegociações com a nova realidade financeira do clube. Isso aí tem outro valor atrelado. E a soma disso aí é um pouco superior a R$ 100 milhões. Esses passivos vão diminuindo à medida que você faz a reestruturação do clube. Posso ter passivo com jogador, com empresário de jogador, e no momento que faço a saída desse jogador, todo componente do passivo é reestruturado."