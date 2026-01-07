Pedro Martins fala sobre saídas de Lucero e Deyverson: "Clubes estão nos procurando"

Pedro Martins, novo CEO da SAF do Fortaleza, foi apresentado oficialmente no clube / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 7, Pedro Martins, novo CEO da SAF do Fortaleza, comentou sobre o atual processo de reformulação do elenco, entre saídas e chegadas de jogadores. Em sua fala, o dirigente destacou que os atletas fora dos planos para 2026 já foram comunicados da decisão e que o clube trabalha para negociá-los o quanto antes no mercado da bola. “Posso dizer que a grande maioria, senão todos, já estão cientes do plano do clube com eles, e eu gastei um tempo considerável fazendo isso nos últimos dias. Os que sabem que vão sair também sabem que estamos trabalhando em conjunto com o staff deles para encontrar uma solução. Então, hoje estamos nessas duas frentes, baseadas no critério técnico e financeiro, tentando encontrar um equilíbrio para fazer o orçamento fechar”, disse.