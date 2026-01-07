Pedro Martins fala sobre saídas de Lucero e Deyverson: "Clubes estão nos procurando"O novo CEO da SAF do Fortaleza também contou, em entrevista coletiva, sobre o desafio de dar uma "cara" ao time que, de fato, defenderá o clube em 2026
Apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 7, Pedro Martins, novo CEO da SAF do Fortaleza, comentou sobre o atual processo de reformulação do elenco, entre saídas e chegadas de jogadores. Em sua fala, o dirigente destacou que os atletas fora dos planos para 2026 já foram comunicados da decisão e que o clube trabalha para negociá-los o quanto antes no mercado da bola.
“Posso dizer que a grande maioria, senão todos, já estão cientes do plano do clube com eles, e eu gastei um tempo considerável fazendo isso nos últimos dias. Os que sabem que vão sair também sabem que estamos trabalhando em conjunto com o staff deles para encontrar uma solução. Então, hoje estamos nessas duas frentes, baseadas no critério técnico e financeiro, tentando encontrar um equilíbrio para fazer o orçamento fechar”, disse.
Leia mais
Segundo informações do repórter Miguel Júnior, no programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 7, o Leão do Pici tem feito esforços para permanecer com Eros Mancuso, Pochettino e Moisés. Por outro lado, atletas como Lucero e Deyverson, que possuem um dos maiores salários do elenco, não seguirão no Pici.
“Com relação ao caso do Lucero e do Deyverson, os dois possuem mercado. Alguns clubes estão nos procurando, assim como o staff dos dois atletas está nos procurando. Não tem nada definido. Vamos tentar tomar as decisões em conjunto, obviamente respeitando os interesses do Fortaleza. O que sai de especulação, eu não gosto de ficar falando sobre isso. Mas os dois têm clubes que nos procuram para entender o custo mensal do atleta, e nisso vamos tentar encontrar um equilíbrio que seja empréstimo, rescisão ou transferência, em conjunto e entendendo o que o outro clube quer fazer”, comentou.
Fortaleza trabalha para dar “cara” ao time de 2026
Ainda com muitas indefinições no elenco, Pedro Martins ressaltou que o Fortaleza tem trabalhado para “queimar etapas” e definir, o mais rápido possível, uma “cara” para o time que, de fato, defenderá o clube ao longo da temporada de 2026. O processo conta com participação direta do técnico Thiago Carpini.
“Tenho conversado bastante com o Carpini sobre isso. Vamos montando a equipe e, obviamente, já queremos acelerar etapas e dar uma cara para ela, que seja a cara da Série B e das outras competições que vamos disputar. Mas é um início de ano, em um momento de transição. Estamos felizes com algumas permanências que temos, com alguns que alinhamos para ficar. Mas não consigo dar um percentual ainda — de quantos atletas remanescentes do elenco de 2025 ficarão para 2026”, contou.
“Vamos tentar tomar as melhores decisões e queimar etapas para que vocês possam, o mais rápido possível, ver a cara desse time. Uma coisa que eu garanto é que não é agora, pois precisamos tomar muitas decisões ainda, principalmente em relação a chegadas. Há algumas negociações acontecendo, mas não estabelecemos todos os reforços. É passo a passo. Tirar e colocar. O início do Estadual será um pouco desse processo”, concluiu.