Venda da SAF? Presidente do Conselho de Administração do Fortaleza explica cenário

Bruno Cals falou sobre possibilidade de venda da SAF do Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Bruno Cals falou, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 21, sobre a possibilidade de uma venda majoritária das ações para investidores. O dirigente explicou que a ideia inicial do clube era de negociação de percentual minoritário, citou os motivos que levaram ao insucesso da tentativa e disse que o tema precisa ser discutido internamente antes de nova ida ao mercado.

No ano passado, também em entrevista coletiva, quando era vice-presidente do Conselho da SAF, Cals revelou que o clube teve contato com dezenas de potenciais investidores nestes moldes. Nesta quarta, o dirigente tricolor disse que dois tiveram interesse mais concreto, mas não avançaram devido a fatores externos ao Leão.

O presidente do Conselho de Administração da SAF do Tricolor apontou que o mercado do futebol brasileiro precisa “amadurecer” para passar a lidar com operações minoritárias e pontuou que, se o clube quiser ir por outro caminho, vendendo mais de 50% das ações, precisará debater o tema no Conselho Deliberativo e mudar o estatuto. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.01.2026: Coletiva com Rolim Machado, presidente do Fortaleza e Bruno Cals presidente do Conselho da SAF do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Sem sucesso na intenção inicial, o clube cessou as conversas no mercado, e a associação segue com 100% das ações da SAF e responsável pelo controle da operação. Anteriormente, a ideia era vender um percentual de 10% a 20% para captar recursos no mercado, investindo em contratações e também na estrutura física.