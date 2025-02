Má fase dos centroavantes faz posição virar problema no Fortaleza

Lucero é o titular do comando de ataque / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

É verdade que, em 2025, Lucero já marcou quatro gols em sete jogos. Numericamente, o desempenho parece bom, mas, dentro de campo, ainda não convence. Há quem acredite que a falta de concorrência no elenco tem impacto direto nessa situação. Atualmente, além de Lucero, o único outro centroavante do elenco é Renato Kayzer, que, depois de ter despertado interesse de rivais no mercado da bola, não tem correspondido às expectativas tricolores.