Fortaleza anuncia rescisão contratual de Thiago Galhardo

O atacante esteve próximo de um acerto com o Atlhetic-MG , mas que não se concretizou devido a problemas entre o clube cearense e o Mineiro. Especula-se que o destino do ex-camisa 91 seja o Santa Cruz, mas não há anuncio oficial por parte da equipe Pernambucana.

O Fortaleza anunciou oficialmente a rescisão contratual com o atacante Thiago Galhardo. Conforme adiantado pelo Esportes O Povo , o vínculo do atleta que iria até o final desta temporada foi encerrado após o atacante não fazer parte dos planos de Vojvoda para a temporada.

Confira nota do Fortaleza sobre o assunto:

"O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual com o meia-atacante Thiago Galhardo. O contrato do atleta com o Leão do Pici se encerraria ao fim de 2025."