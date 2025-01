Trio antecipa volta da Copinha para integrar elenco do Fortaleza na pré-temporada nos EUA

Gustavo Mancha, Lucca Prior e Kauê Canela foram os escolhidos pela comissão técnica do Fortaleza para participar da pré-temporada nos EUA / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira, 10, para Orlando, nos Estados Unidos, onde fará a pré-temporada visando o calendário esportivo de 2025. Entre as novidades, três atletas que estavam disputando a Copinha anteciparam o retorno para integrar o elenco na viagem: o zagueiro Gustavo Mancha, o meia-atacante Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela.

Ao todo, a comissão técnica do Leão do Pici, liderada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, relacionou 30 jogadores para o período de treinamentos nos Estados Unidos. Vale ressaltar que será a primeira vez que o clube cearense faz uma pré-temporada no exterior. Em solo norte-americano, o Tricolor disputará a Orlando Cup e fará jogos-treinos contra o Chicago Fire e Miami United.

Desta forma, Gustavo Mancha, Lucca Prior e Kauê Canela desfalcam o Fortaleza comandado pelo treinador Léo Porto na Copinha neste sábado, 11, em confronto decisivo contra o Ituano – que vale vaga na próxima fase do torneio. O escrete vermelho-azul-e-branco é o líder do Grupo 25 e precisa de apenas um empate para confirmar a classificação.

O “xerifão” Gustavo Mancha

Gustavo Mancha chegou ao Fortaleza em 2024 para a disputa do Brasileiro e do Cearense Sub-20, além da Taça Fares Lopes e do Brasileirão de Aspirantes. Na atual edição da Copinha, contribuiu com uma assistência na partida diante do São Bento pela segunda rodada. Natural de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, o zagueiro de 20 anos já está nos Estados Unidos. O artilheiro Kauê Canela Artilheiro da categoria Sub-20 do Fortaleza, o atacante Kauê Canela contabiliza 20 gols pelo Leão. Em 2025, disputou dois jogos na Copinha e marcou duas vezes. O camisa 9 já vinha treinando junto à equipe profissional e foi mais um selecionado pela comissão técnica de Vojvoda para a pré-temporada. Natural de Orlândia-SP, o atacante viaja neste sábado,11, para a Flórida.