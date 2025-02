Fortaleza oficializa empréstimo zagueiro Tobias Figueiredo ao Athletico Paranaense

Contratado pelo Tricolor em julho de 2023, vindo do Hull City, da Inglaterra, o zagueiro disputou apenas quatro jogos pela equipe do Pici

O Fortaleza oficializou o empréstimo do zagueiro Tobias Figueiredo ao Athletico Paranaense. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o jogador português defenderá a equipe do sul junto de Dudu, negociado em definitivo com a equipe rubro-negra. A negociação entre Fortaleza e Athletico existia desde o inicio da janela, mas só foi oficializada na tarde de hoje, terça-feira, 13.

Contratado pelo Tricolor em julho de 2023, vindo do Hull City, da Inglaterra, o zagueiro disputou apenas quatro jogos pela equipe do Pici, todos pela Série A. Sem espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda, foi emprestado para o Criciúma no ano passado. Foram 29 partidas e dois gols marcados pelo Tigre.