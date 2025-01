Com gols de Lucero e Pikachu, Fortaleza bate Moto Club em estreia da Copa do Nordeste

O Fortaleza segue invicto desde 2015 em estreias na Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira, 23, o Tricolor do Pici venceu o Moto Club-MA por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas, no Ceará, em partida de estreia na edição de 2025 do certame regional. Os gols do Leão foram assinalados por Lucero e Yago Pikachu.

Com o resultado somado na partida em que o zagueiro David Luiz foi apresentado oficialmente para o torcedor, o time comandado por Vojvoda finaliza a primeira rodada do Nordestão na liderança do Grupo A, com três pontos somados.