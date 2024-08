Com edema, Lucero desfalca Fortaleza contra o Cruzeiro; veja boletim médico

Além dele, Pochettino e Tinga também são ausências no Leão do Pici para encarar a equipe celeste em jogo da 21ª rodada da Série A 2024

O atacante Juan Martín Lucero desfalcará o Fortaleza diante do Cruzeiro nesta segunda-feira, 5, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A 2024. Isso porque, de acordo com o boletim médico do clube, o camisa 9 apresentou um edema muscular na coxa direita.

Além dele, Pochettino e Tinga também são ausências no Leão do Pici. O primeiro trata uma contratura muscular, enquanto o segundo sofreu edema muscular na panturrilha esquerda.