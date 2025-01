Lucero marca contra o Moto Club e encerra jejum de 17 jogos sem gol pelo Fortaleza

O último gol do centroavante argentino havia sido em agosto de 2024, no duelo contra o Rosario Central-ARG, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Autor de um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o Moto Club-MA na noite desta quinta-feira, 23,o centroavante Lucero encerrou um longo jejum de 17 jogos sem balançar as redes em partidas oficiais. O argentino foi responsável pelo tento que abriu o placar a favor do Leão – o clube cearense venceu o Papão por 2 a 0, pelo Nordestão.

O fim do jejum aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Na batida, Lucero finalizou firme no lado esquerdo do goleiro Allan Thiago, do time maranhense, e estufou as redes. Antes deste tento, o centroavante ficou cinco meses sem marcar gols em jogos oficiais pelo Tricolor do Pici.