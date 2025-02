Fortaleza já utilizou 33 jogadores na temporada 2025; saiba quem não atuou

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.01.2025: Vojvoda. Fortaleza x Moto Club, no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após oito partidas na temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda já utilizou quase todo o elenco do Fortaleza. Entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o comandante argentino já mandou a campo 33 jogadores. Dos atletas disponíveis, a exceção é o goleiro Magrão, único que ainda não atuou em 2025. Nos primeiros compromissos do ano, com o calendário mais apertado, o Tricolor promoveu um rodízio de escalações, o que deu oportunidade para praticamente todos jogarem. Além de Magrão, terceira opção na posição, Kauan também não jogou, mas o meio-campista está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e ainda não esteve á disposição de Vojvoda.

Com as estreias de David Luiz e Gastón Ávila na derrota para o Altos-PI, na ultima terça-feira, 11, todos os seis reforços para 2025 já entraram em campo. Matheus Rossetto e Kervin Andrade, que ainda não tinham jogado pelo Leão na temporada, tiveram a primeira chance diante do Jacaré.

O quarteto promovido para o elenco profissional após a Copinha — Gustavo Mancha, Lucca Prior, Quarcoo e Kauê Canela — também ganhou vez. Destes, o ganês retornou para o Capital-DF, e o centroavante ainda está em negociação para renovação de contrato, enquanto o zagueiro e o meia seguem no grupo. Até agora, os atletas com mais partidas disputadas são Lucero, Moisés e Yago Pikachu, com sete cada. Em minutagem, o líder da lista é João Ricardo, com 540 minutos em campo.